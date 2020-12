Anestesiólogos rechazaron la propuesta de IOMA por un aumento “insuficiente”

Los anestesiólogos platenses rechazaron la oferta de aumento del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) al considerarla insuficiente. La noticia se conoció ayer tras el tercer encuentro que mantuvieron las partes en la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.

El Instituto ofreció un 10 por ciento retroactivo a noviembre y un 5 por ciento desde diciembre, lo que sumado a los incrementos otorgados por la obra social en el último año llegan a un 29 por ciento, según informaron fuentes cercanas a la negociación.

Sin embargo, los profesionales que integran la Sociedad Platense de Anestesiología (SPA) tienen otra visión de la propuesta. “De octubre de 2019 a octubre de este año hubo un 10 por ciento de aumento, más el 10 por ciento de noviembre y el 5 por ciento de este mes dan un 25 por ciento. Por otros conceptos se podría estirar a un 27 por ciento, muy por debajo de los 50 puntos de inflación que hubo en todo este tiempo, de unos 14 meses”, describió uno de los directivos de la entidad profesional gremial.

Según pudo saber este diario, desde la SPA se hizo una contrapropuesta. Si bien no trascendió el porcentaje que solicitaron puntualmente, se deduce que ronda el 35 por ciento, ya que no una fuente consultada por este diario dijo que “si nos vamos a quedar por debajo de la inflación que no sea mayor al 15 por ciento”. Este fin de semana pasado los profesionales hicieron un encuentro para evaluar la propuesta vía Zoom y participó la mayoría de los anestesiólogos que facturan a IOMA.

El diálogo no quedó cerrado, pero según fuentes de la Defensoría del Pueblo la instancia que propuso este organismo se habría cerrado y seguiría la negociación entre IOMA y la SPA entre interlocutores propios de cada parte, sin la intervención del organismo que intentó mediar entre las partes. En la SPA aseguran que no se sabe cuándo responderá IOMA a la contrapropuesta, “pero el tiempo se agota”, por lo cual esperan la decisión de la obra social en el menor tiempo posible.

Con este panorama, y sin mediar un acuerdo, desde el próximo 22 de diciembre, los afiliados deberán pagar como pacientes particulares las intervenciones de los anestesistas en operaciones y prácticas.

Desde la SPA señalaron que en caso de que se llegue a esa situación se instrumentarán los mecanismos necesarios para que los afiliados puedan tener el comprobante correspondiente para tramitar un reintegro en la obra social bonaerense.

El conflicto entre las partes se aceleró a mediados de octubre, cuando en la SPA decidieron enviar cartas documento a la obra social para rescindir el convenio que une a las partes, “tras distintos intentos de diálogo que no prosperaron. Llamados telefónicos, envío de cartas, y otras vías para intentar abrir el diálogo”.

Primero fueron tres profesionales los que enviaron la carta documento, y luego se sumaron decenas de profesionales anestesiólogos hasta llegar a los 122 médicos que facturan a la obra social por sus servicios a los afiliados de IOMA.

Desde la obra social respondieron que “la SPA como entidad no informó debidamente la rescisión, fueron notificaciones parciales” y luego indicaron que “se instrumentarán todos los mecanismos correspondientes para garantizar la cobertura médica, incluso recurrir a la Justicia”, según un comunicado oficial que difundió el Instituto.

También remarcaron en IOMA que “otras entidades profesionales de anestesiólogos de la Provincia acordaron y mantienen el diálogo abierto.