Denegaron la excarcelación a la ex secretaria de un tribunal

La Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata le denegó este lunes la excarcelación a la ex secretaria del Tribunal de Casación María Eugenia Mercado, quien goza desde fines del año pasado del beneficio de arresto domiciliario, luego de estar un año en la cárcel.

La ex funcionaria está procesada bajo la sospecha de formar parte de una organización presuntamente dedicada a pedir y cobrar coimas a cambio de la entrega de beneficios procesales, en la que estaría involucrado su ex jefe, el juez de Casación Martín Ordoqui.

En tal sentido, voceros judiciales indicaron que el rechazo a la excarcelación, tanto ordinaria como extraordinaria, fue dictada por la Sala I de la Cámara, integrada por los magistrados Raúl Dalto, Miriam Ermili y María Oyhamburu.

A fines del año pasado la jueza Florencia Budiño y los jueces Carlos Ángel Natiello y Mario Eduardo Kohan, del Tribunal de Casación penal bonaerense dictaron el beneficio de la prisión domiciliaria para Mercado, al hacer lugar al pedido del abogado defensor Juan Di Nardo.

presunto nexo

En esta causa (donde la fiscal penal Betina Lacki dictaminó que Mercado fuera detenida en diciembre de 2018), habría sido nexo entre el procesado en causas de usurpación, Ariel Heine y el, por entonces, juez Ordoqui, para obtener beneficios, como la prisión domicilia con salidas laborales.

Todo, según sospecha la Justicia, a cambio de dinero.

En la investigación, la fiscal entendió que en esas maniobra delictivas, encuadradas legalmente como “asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias”, habría participado Enrique Petrullo, también procesado y detenido como integrante de la denominada “megabanda”, mixta que habrían integrado policías, funcionarios judiciales y ladrones.

En esa causa fue detenido y procesado el ex juez de Garantías César Melazo, junto a ex policías, ex barras y ex convictos.

En cuanto a Ordoqui, como posee fueros no puede ser detenido. Fue suspendido del cargo y enfrenta un jurado de enjuiciamiento que determinará si es o no destituido.