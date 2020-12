Lo perseguían por un supuesto abuso, pero chocó contra un auto, volcó y murió en el acto

Un hombre de 31 años murió ayer pasado el mediodía en una zona muy poco transitada de El Peligro, tras impactar con su camioneta contra un auto. El choque provocó que el vehículo de mayor porte volcara contra la banquina del camino, y producto del fuerte golpe el conductor perdió la vida en el acto. En minutos, la Unidad de Rescate de Bomberos Voluntarios El Peligro, a cargo de Martín Borrell, arribó a la escena y trabajó para extraer el cuerpo de la cabina de la Chevrolet S10.

Sin embargo, tanto los esfuerzos de los rescatistas como de los médicos del SAME fueron en vano.

“La camioneta debió ser estabilizada y cortada para lograr acceder a la víctima”, informó uno de los bomberos que trabajó en el lugar, la esquina de 207 y 425. Hasta ese momento todo parecía indicar que se trataba de una fatalidad más producto del tránsito, la número 41 en lo que va del año. Entre los pocos vecinos que viven en ese sector de quintas y que se acercaron a observar lo ocurrido, se preguntaban cómo podían haber colisionado en un espacio con casi nula circulación.

Cuando la Policía arribó poco después, la historia dio un giro imprevisto.

la denuncia

La presencia de los agentes no respondía únicamente al hecho vial, si no a otro episodio que habría sucedido a varias cuadras de allí. Fuentes oficiales revelaron a este diario que el sujeto fallecido, de nacionalidad boliviana, estaba siendo perseguido por las autoridades a raíz de un presunto caso de abuso sexual.

Ese incidente, señalaron, sucedió en una finca situada en la ruta 2 kilómetro 49. Los voceros indicaron que la víctima fue acosada en su casa y que el abusador “logró tocar sus partes íntimas” antes de que ella pudiera escapar del ataque.

Entonces el joven desistió y huyó a toda velocidad. La mujer lo vio irse y enseguida alertó al 911 de la situación, por lo que un móvil del Comando de Patrullas salió en busca del sospechoso.

Con los datos del rodado aportados por la damnificada, no tardaron en divisar al supuesto responsable. La persecución duró poco y el perseguido pudo evadir a los efectivos policiales, aunque no llegó muy lejos. Como se dijo, en 207 y 425 chocó contra un Chevrolet Celta, que era conducido por una mujer que resultó ilesa. En tanto, la Policía Científica trabajó en el domicilio de la denunciante, donde se habría producido el intento de abuso y también en la esquina del accidente. En El Peligro se vieron aquejados en el último tiempo por una serie de entraderas y hechos delictivos. En dos de ellos, las víctimas denunciaron que fueron abusadas al menos por uno de los delincuentes. Ambos casos ocurrieron con apenas una semana de diferencia y en dos quintas no muy lejos una de otra. Los atracos motivaron sendas reuniones con funcionarios y la Policía para tratar el tema.