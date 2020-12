Marchas y contramarchas alrededor de la vacuna rusa

“La Sputnik-V está aprobada para un determinado grupo de edad, de 18 a 60 años. A la gente como yo la vacuna todavía no llega”, dijo ayer el primer mandatario ruso Vladimir Putin y sus declaraciones desataron una tormenta en nuestro país, que espera para los próximos días la llegada de un avión con 600.000 dosis de ese fármaco y que preveía vacunar, entre los grupos prioritarios, precisamente, a los adultos mayores. Hasta el propio presidente Alberto Fernández, que tiene 61 años, había dicho oportunamente, que iba a ser el primero en aplicarse ese medicamento.

Entre idas y venidas del Gobierno y críticas de la oposición, el debate en torno a las vacunas fue ganando fuerza, sobre todo porque apenas unos días antes se había admitido desde el gobierno otro escenario difícil : la complicación de las negociaciones por otra de las vacunas en carrera, la del laboratorio Pfizer, de cuyas pruebas en fase 3 había participado nuestro país.

Las marchas y contramarchas por la vacuna rusa tras las declaraciones del mandatario ruso incluyeron un momento de contradicción: en horas de la mañana y tras conocerse las declaraciones de Putin, funcionarios de distintas áreas del Gobierno cruzaron mensajes encontrados sobre la fecha en que llegaría la vacuna.

Finalmente se confirmó el plan original de traer las primera 600.000 dosis de la vacuna la próxima semana tal como estaba previsto, al tiempo que se explicaba que los estudios en adultos mayores terminarán en Rusia a fines de este mes y se comenzaría a vacunar a personal de salud.

El episodio generó fuertes críticas de la oposición: los presidentes de las tres principales fuerzas que integran Juntos por el Cambio cuestionaron ayer la política del Gobierno nacional en relación a las vacunas contra el coronavirus y pidieron que se convoque al Congreso al ministro de Salud, Ginés González García. En este marco, el diputado nacional de la UCR José Cano anunció que desde el interbloque Juntos por el Cambio solicitarán el juicio político contra el ministro de Salud, Ginés González García, por las dudas que genera la aplicación de la vacuna Sputnik de origen ruso en población mayor de 60 años.

En relación a la diferentes vacunas, además, se pidieron explicaciones respecto al laboratorio Pfizer, que “pedía condiciones diferentes a las de la ley” y respecto a la vacuna rusa Sputnik V, debido a que aún están realizándose las pruebas para aprobar su aplicación a adultos mayores de 60 años.

En tanto, desde el Gobierno se avanzaba ayer con las gestiones para que una primera partida de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus llegue “antes de Navidad” al país, mientras que la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, aclaró desde Rusia que se “están terminando los últimos pasos para poder aprobar” su uso “en los mayores de 60 años”.

Voceros gubernamentales confirmaron que el “plan de vuelo” para traer las primeras 600 mil dosis para inocular a 300 mil personas se mantiene de la misma manera que fuera planificado originalmente, para antes de la Navidad.

Además, brindaron detalles respecto del desarrollo de las pruebas para el suministro de la vacuna a personas mayores a 60 años y, en ese marco, expresaron su expectativa de que el instituto Gamaleya, fabricante de la Sputnik, y el ente regulador ruso, que están en la última etapa de análisis del estudio para determinar la efectividad de la vacuna, den “rápidamente” su visto bueno.

La secretaria de Acceso a la Salud viajó a Rusia como parte de la comitiva argentina que también integran la asesora presidencial Cecilia Nicolini y autoridades de la Anmat para garantizar dosis de la vacuna para la Argentina.

Más allá de la autorización para el grupo etario de más de 60 años, fuentes del Gobierno recordaron que el plan inicial es vacunar primero al personal de Salud que está en primera línea.

Nosotros tenemos que tener claro que, cuando tengamos el visto bueno de Anmat, con esas primeras dosis podemos ir a vacunar a los médicos que están en las terapias intensivas. Si me preguntan, ellos que están en primera línea, tienen que ser los primeros”, dijo uno de los voceros en Balcarce 50.

Por su parte, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, consideró que hubo “una absoluta distorsión en la traducción” de las declaraciones que realizó el presidente de Rusia.

Destacó que en ningún momento Putin habló de que la vacuna no sirva o no tuviera eficacia en mayores de 60 y dijo que en Rusia “mucha gente mayor de 60 se ha vacunado. Obviamente, no entra dentro de los ensayos clínicos controlados, con lo cual sirve como referencia pero no como evidencia científica”.