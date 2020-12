Kicillof anunció medidas para sectores vulnerables y habló de “reconstrucción”

El gobernador Axel Kicillof anunció que mantendrá la ayuda destinada a los comedores escolares durante los meses de verano, hará una mayor inversión en infraestructura escolar y concretará la regularización de urbanizaciones privadas, a la vez que reclamó a la oposición que “ayude a vacunar en paz al pueblo argentino y deje de operar en los medios”.

Kicillof repasó los mayores escollos que encontró durante este primer año de gestión, como la pandemia, la crisis penitenciaria, la policial y la toma de tierras, y destacó que al asumir encontró “una Provincia hipotecada y con la caja de herramientas vacía”.

El gobernador fue el cuarto orador del acto que se desarrolló en el Estadio Único de La Plata.

“Haré cuatro anuncios: el primero tiene que ver con la cobertura de nuestra política social, se mantendrá la asistencia alimentaria en los comedores en enero y febrero”, precisó y agregó que a través de la ampliación a nivel nacional de quienes reciben la Asignación Universal por Hijo, la provincia de Buenos Aires sumará “300 mil nuevos beneficiarios”.

El segundo anuncio fue la inversión en infraestructura escolar para poder garantizar el inicio del próximo ciclo lectivo y el tercero la regularización de las urbanizaciones y barrios privados.

El gobernador anunció como cuarta medida que el Estadio Único pasará a llamarse “Diego Armando Maradona” en homenaje al futbolista recientemente fallecido y una tribuna el de Alejandro Sabella, en homenaje al ex técnico de la selección argentina.

En otra parte de su discurso, Kicillof agradeció al presidente Alberto Fernández por haber devuelto a la Provincia puntos de coparticipación ya que, afirmó, “sin recursos” no se van a poder “dar respuesta a las desigualdades”.

“La provincia de Buenos Aires es en proporción la más rica, desigual y de gobierno pobre, es un problema estructural; por eso, gracias Alberto en nombre de la Provincia, porque sin recursos no vamos a poder dar respuesta a la desigualdad y vamos a ver que de un lado y otro de la General Paz se vive distinto y eso no es la Argentina que queremos”, sostuvo, al respaldar la quita de recursos a Capital Federal.

Finalmente, pidió a la oposición y a un sector de los medios de comunicación que “ayuden a que podamos vacunar en paz al pueblo argentino para que podamos poner fin a esta calamidad”, no sin antes criticar al anterior gobierno de Cambiemos. “No me imagino cómo nos iba a cuidar (en la pandemia) un gobierno que no cree en el Estado”.

“Quiero pedir a la oposición y a una parte de los medios que no es momento, después de tanto esfuerzo y pérdidas, confundir y hacer politiquería y pasarse operando en los medios”, remarcó Kicillof.

El mandatario habló luego de que aguarda que 2021 sea “el año de la reconstrucción” de la Provincia y de la Argentina.

En tanto, la vicegobernadora Verónica Magario expresó que “hay que pensar en un 2021 distinto”, en el que se pueda decir que se vuelve a “crecer” y ponerse “de pie”.

“Nos comprometimos a recomponer el trabajo, rearmar las pymes y darle oportunidad a los jóvenes, pero la pandemia nos puso en una situación inédita. El desafío es seguir adelante para pensar en esos sueños y esperanzas de los que fuimos parte en la construcción de este espacio”, concluyó.

Por su parte, el diputado nacional Máximo Kirchner sostuvo que “los empresarios deben entender que los argentinos no dan más”, y agregó que “no puede ser que todos los años quieran hacer lo mismo”, en relación con algunas subas de precios registradas.

“Ha sido un año muy duro, pero ha sido mucho más duro para la gente que para los que estamos acá. Cuando conformamos el Frente de Todos el año pasado sabíamos que la tarea que teníamos por delante era muy compleja”, dijo el líder de la bancada oficialista de Diputados.

Máximo Kirchner recordó que “la tarea más difícil después de ganar las elecciones era la de volver a poner a la Argentina de pie” y también que “ese 10 de diciembre, en la Casa Rosada, nadie pensaba que íbamos a debatir sobre lo que sucede en una pandemia”.

“Eso se sumó a una enorme crisis económica, porque no nos olvidemos que hace nada, que hace dos años y medio, en abril de 2018 nos endeudábamos en 44 mil millones de pesos”, agregó en referencia al préstamo del FMI al gobierno de Mauricio Macri.

En ese sentido, dijo que “el Estado fue construyendo herramientas todos los días para sacar a los argentinos y argentinas de la desesperanza”.