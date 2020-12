"No busquemos separar con cosas del pasado", destacó Tuculet respecto al conflicto en el rugby

El platense Joaquín Tuculet, ex jugador de Los Tilos y de Los Pumas, actualmente en el Toronto Arrows de Canadá, se refirió a lo sucedido por sus ex compañeros de seleccionado. No dudó en destacar los famosos "valores del rugby", pidió que se deje de mirar al pasado para entender el presente, y no dudó en decir que los jugadores criticados tuvieron el valor de reconocer su error y pedir perdón.

A través de una carta que difundió en sus redes sociales, apoyó a Guido Petti, Pablo Matera y Santiago Sacino, hoy separados del plantel de Los Pumas por sus tweets xenófogos y racistas de hace casi una década atrás en la red social Twitter. Esto es lo que escribió:

Después de haber leído y escuchado tantas cosas, siento la necesidad de compartir mi opinión sobre lo sucedido.

No hace falta aclarar que repudio y que estoy en total desacuerdo con los tweets, que fueron publicados y que éstos no representan en nada los valores que tratan de transmitir los clubes desde que somos chiquitos.

Creo que hay que seguir haciendo autocrítica con un propósito y análisis en todo el ambiente del rugby y trabajar para que estas cosas no vuelvan a suceder. Pero también, creo que uno de los tantos valores que nos tratan de inculcar los clubes y los seleccionados, todo el rugby en general, es el reflexionar cuando se hace algo que no está bien, saber pedir disculpas, reconocer nuestros errores y cuando nos equivocamos tener la humildad para pedir perdón y trabajar en consecuencia para un cambio.

A su vez este mismo rugby es el que ayudó y transformó estas conductas repudiables a conductas como las que tienen Pablo (Matera), Guido (Petti) y Santi (Socino) hoy en día. Hace unas semanas atrás todos hablábamos de la humildad, del trabajo y del sacrificio que estaba haciendo todo el equipo argentino, pero en especial del buen liderazgo de nuestro Capitán. Es un claro ejemplo de cómo la gente crece y va cambiando. Los conozco a los tres y sé qué clase de personas son hoy.

El rugby nos enseñó a incluir, no a excluir, no busquemos separar con cosas del pasado, busquemos unir. Tratar de cambiar para ser mejor y saber perdonar.

Todos cometemos errores, lo bueno es darse cuenta y cambiar.