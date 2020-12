El Pincha, sin rumbo ¿y sin plan?

Imposible haber imaginado siquiera un presente de Estudiantes como el que está viviendo, y con un panorama que no permite sospechar una recuperación. No gana desde el sábado 1 de febrero, de local contra Unión de Santa Fe: está último en la actual Copa organizada a los fines de reiniciar la competencia oficial tras la cuarentena por el Covid-19, sin triunfos ni goles a favor y eliminado ya de la Zona Campeonato reservada para los dos primeros de cada grupo... Pero no es todo, porque en medio de esta profunda crisis futbolística se produjo el inesperado retiro de Javier Mascherano, la figura que llevar la bandera del proceso diagramado por Gabriel Milito, y para completar el cuadro de situación, Darío Sarmiento, el juvenil de 17 años que podría ser el eje de una nueva, y mejor, etapa, por estas horas está con un pie en el Manchester City inglés. Todo esto en medio de un cuadro de situación con rumores varios que resaltan más todavía el apuntado retroceso del Pincha.

Es verdad que la temporada se interrumpió abruptamente por la pandemia de coronavirus, pero Estudiantes lleva 10 meses sin festejar un triunfo. Desde aquel 3-1 frente a Unión, con dos goles de Martín Cauteruccio y un penal de Mateo Retegui, el conjunto albirrojo empató dos partidos (0-0 V Newell’s. 1-1 V Lanús) y perdió tres (1-2 L Defensa y Justicia, 0-2 L River, 1-2 L Racing) en la pasada Superliga; por la Copa Argentina lamentó un empate 1-1 que finalizó en derrota 4-3, y eliminación, contra Laferrere; y en la Copa Liga Profesional, rebautizada Diego Maradona, con una fecha por delante cierra la Zona 5 tras igualar sin goles en Mar del Plata con Aldosivi, perder 2-0 ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, repetidas caídas 1-0 siendo local de Argentinos y Aldosivi, y la reciente igualdad sin anotaciones frente a San Lorenzo en 57 y 1.

Cuatro empates, seis derrotas y la referida igualdad con sabor a fracaso por la Copa Argentina; cuatro goles a favor (Mateo Retegui, Nazareno Colombo, Nahuel Estévez, Federico González) y una docena en contra. Todo esto, antes del paréntesis ordenado por la AFA con motivo de la pandemia, que al Pincha le dejó el partido suspendido contra Defensa y Justicia correspondiente a la primera fecha de la Copa Superliga que al final quedó en la nada.

Después, cuando la pelota volvió a rodar, el torneo organizado con un formato de equipos repartidos en seis zonas de cuatro fue una historia de terror para la escuadra estudiantil, que increíblemente no ha podido gritar un gol en 450 minutos, sin considerar los que se agregaron en concepto de suplementario. El último gol se remonta a la fecha 23 del campeonato anterior, frente a Racing, a un par de minutos del pitazo final.

La eliminación de la Copa Argentina, a manos de un club de la Primera C, desembocó en la salida de Gabriel Milito, quien a esa altura de los acontecimientos no encontraba el camino, y su renuncia apuró la designación de Leandro Desábato, el marcador central que tras el retiro se preparó como entrenador de la categoría Reserva. Pero tras la derrota inicial frente a Racing, en la última fecha de la Superliga, el Chavo no descubrió la forma en volver competitivo a un plantel que para colmo de males perdió a varios de sus componentes, un par de ellos con voz de mando en el vestuario, y los que llegaron como refuerzos lejos estuvieron de responder a las expectativas.

Las sucesivas derrotas de local contra Argentinos y Aldosivi fueron golpes que hicieron tambalear a Desábato, que luego de poner a disposición su renuncia dispuso una renovación con juveniles que fueron mayoría en el plantel convocado para el partido del lunes contra San Lorenzo, el que finalizó igualado sin anotaciones y marcó el final de cualquier tipo de esperanza para clasificar entre los dos primeros de la Zona 5, dominada por San Lorenzo, con Argentinos y Aldosivi como aspirantes al segundo paraje para jugar la Zona Campeonato.

El repentino adiós de Mascherano tras la caída ante Argentinos no hizo más que complicar el cuadro de situación, porque pareció dejar el claro que el experimentado volante, que regresó al país con la idea de una despedida acorde a su trayectoria, dijo basta porque no tenía por delante un panorama alentador. Sin Milito al frente del plantel que en medio de la cuarentena se quedó sin Gastón Fernández, otro de quienes lo convencieron de ponerse la camiseta albirroja, y con un equipo que lejos estaba de lograr el protagonismo imaginado, el oriundo de San Lorenzo dio un paso al costado en una conferencia de prensa en la cual Desábato se mostró tan sorprendido como el mundo del fútbol.

UN CAPITÁN QUE SE QUISO MARCHAR

No fue el primer episodio, porque antes el que hizo lo posible para abandonar el barco fue Mariano Andújar, que hizo todo lo posible para firmar una transferencia a la Liga de España. “Tuve la oportunidad para ir al Elche. Aprovecho, le agradezco a (Christian) Bragarnik, que pensó en mí, que a los 37 años podría volver a jugar al nivel europeo. Eso me halaga, me llena de orgullo, me hace pensar que estoy haciendo las cosas bien”, expresó el arquero.

“Pensé que no iba a tener problemas. Se daban todas las condiciones. El club se negó. No voy a hacer más polémica porque me quedan ocho meses de contrato y hay que convivir. La oportunidad era buena para todos, pero no se respetó eso y acá estamos”, completó Andújar, quien aceptó la negativa, aunque sigue con bronca.

Con el propio Andújar como único referente de un plantel que, está claro, no encuentra el rumbo, y señales que no son positivas, en las últimas horas se conoció que sería inminente el pase de Darío Sarmiento, el juvenil de 17 años que está transitando el camino de promesa a realidad, en una operación que podría representar cerca de 16 millones de euros para Estudiantes, aunque el debilitamiento de un plantel que en los últimos tiempos sufrió una transformación que lo hizo descender varios escalones, hasta un presente que ni el hincha más pesimista hubiera pronosticado en los términos actuales. Fuera de todo protagonismo, sin un juego definido y con serios cuestionamientos a todo nivel.