El acusado de atropellar y matar a un nene de 5 años no tiene registro de conducir

Ricardo Emanuel Papadopulos, el joven de 21 años sospechado de ser el conductor del automóvil que arrolló y mató a Isaac, el niño que cruzaba con su madre avenida Directorio y San Pedrito, en Flores, no tenía licencia que lo habilitara a conducir vehículos.

Así lo informaron fuentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Papadopulos está sospechado de ser quien conducía Volkswagen Golf GTI blanco que arrolló el jueves pasado, a las 23.02, a Isaac y a su madre, Débora Agosti. Sobre el joven pesa un pedido de captura. El vehículo está a nombre del padre del muchacho, Rubén Ariel Papadopulos, que el sábado pasado se entregó en la Comisaría Vecinal 7A, en Flores.

Por otro lado, Gabriel Sus, el tío del nene fallecido, aseguró hoy que el abogado de la familia le adelantó que será “difícil lograr la prisión de cumplimiento efectivo” del joven que se sospecha manejaba el auto en el momento del siniestro, si esta dato se confirmara, y aseguró que temen que “se haya ido del país”.



“En estos casos es difícil lograr un encarcelamiento. El abogado me adelantó que lo más probable es que no vaya a ser de cumplimiento efectivo”, señaló Gabriel en declaraciones a Télam.



“Por ahora la carátula es homicidio culposo y no tiene antecedentes penales”, dijo, y opinó que para él se trata de un “homicidio preterintencional”, que es “cuando uno ejerce una conducta arriesgada y mata a una persona”.



Indicó que Ricardo Emanuel Papadopulos, quien se encuentra prófugo, “pasó en rojo y a más de 100 kilómetros por hora cuando la velocidad máxima es de 60, y también hubo abandono de persona”.



Sostuvo que el video del estacionamiento que muestra a dos personas bajar del auto que atropelló y mató a Isaac, y que dejó a su madre gravemente herida, es la “prueba” de que Papadopulos, de 21 años, manejaba el Volkswagen Golf GTI blanco.



“Todavía sigue prófugo. Quien manejaba era el hijo” del hombre que se entregó, consideró Sus, y agregó que “se teme que se haya ido del país porque tienen mucho dinero”.



Luego añadió que por el vínculo “no entra en este caso el falso testimonio”, y que “el hombre que se entregó lo sabía” esto.