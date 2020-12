Colegios privados tendrán subas de hasta el 40% en las cuotas en el arranque de 2021

En las dos últimas semanas los colegios privados de La Plata comunicaron a las familias cuáles serán los aumentos en las cuotas para el ciclo lectivo 2021. Las quejas no se hicieron esperar entre los padres porque los incrementos para las instituciones que no cuentan con subvención del Estado rondan entre el 35 por ciento y el 40 por ciento. Los ajustes podrían llegar al 70 por ciento en establecimientos que este año hicieron quitas por la modalidad de clases no presencial, pero en el 2021 las dejarán sin efecto y les aplicarán aumentos.

Con una gran disconformidad por los ajustes, padres y madres de La Plata, pero también de otras ciudades, se organizaron y presentaron reclamos en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de frenar lo que, consideran, son aumentos desmedidos. Además argumentaron que los establecimientos no tuvieron en cuenta la crisis que ocasionó la pandemia de COVID-19.

La comunidad de padres del Colegio del Sol señaló que se les anticipó que el aumento sería del 34,5 por ciento, muy por arriba de la inflación proyectada por el Gobierno nacional y los incrementos salariales que se otorgaron en el territorio bonaerense. El grupo presentó una carta pidiendo la intervención del organismo provincial, para que garantice el respeto de sus derechos.

Algo similar ocurrió semanas atrás con la Escuela Italiana, donde las familias estallaron porque a pesar de haber disminuido la cantidad de horas de clase, ya les fue informado que las cuotas tendrán fuertes incrementos entrado el 2021.

El cimbronazo fue fuerte para familias que por ejemplo de pagar este año cuotas de 6.800 pesos– nivel de secundaria -, se les anticipó que el año próximo pasarán a pagar en marzo 8.846,20 pesos y en abril 11.045,24 pesos, tal como informó diez días atrás el Colegio Eucarístico.

Jerónimo Guerrero Iraola, director de Coordinación de Unidad Defensor sostuvo que se activaron instancias de protocolo para intervenir. “Hay que tener en cuenta que la Defensoría del Pueblo es un organismo constitucional, extra poder, está contemplado en el artículo 55 de la Constitución Provincial y lógicamente una de las áreas que tiene competencia es en consumidores y educación. En este caso interviene una doble cuestión, servicio y educación”, afirmó.

Teniendo en cuenta que este fue un año atípico para las instituciones educativas, padres y madres reclamaron que los aumentos de las cuotas no sean tan abultados y estén sujetos a la realidad económica del país.

INCREMENTOS PARITARIOS

“Hablamos con los colegios privados y nos responden que son incrementos paritarios de los docentes, pero nosotros apelamos a que haya un poco de racionalidad por el contexto sanitario de pandemia. Lo cierto es que no hubo una prestación efectiva, más allá de que la tarea docente estuvo sumamente comprometida y se brindaron clases por Zoom para no perder el vínculo educativo”, agregó Guerrero Iraola.

El descontento es mucho mayor con los colegios que siguieron percibiendo el total de las cuotas pero dejaron de prestar servicios como los del comedor, talleres extracurriculares, entrega de materiales educativos y hasta transporte.

Por eso muchas familias buscan asesorarse sobre las normativas que respalden sus reclamos. El Decreto Nº 2542/91 regula a este tipo de colegios donde se detalla, entre otras cosas, que los aumentos que realicen los colegios deberán contar con la conformidad de la mayoría de los padres inscriptos, aspecto que se aplica poco y se conoce menos.

“Hay mucha queja, calculamos que van venir más porque se están redefiniendo los costos en relación al ciclo lectivo 2021. A partir de los puntos que presentan los colegios hacemos recomendaciones y realizamos distintas gestiones para intentar retrotraer la situación y, en el caso que no se pueda, pedimos que se acredite ese aumento en la estructura de costos”, contó el funcionario.

INSTANCIA DE DIÁLOGO

Se aclaró que se buscará generar una instancia de diálogo con las partes para conocer qué es lo que está sucediendo. “No es una instancia sosa o poco comprometida, sino tratar de ver el marco de situación con documentación e información efectiva para que nos permita ver porqué se llega a ese incremento. La idea es que la cuota obedezca a variables creíbles sino estamos discutiendo números en el aire”, detalló.

También se anticipó que desde la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires se va a recabar toda la información posible, para determinar en base a qué se establecieron los aumentos, fundamentalmente entre las escuelas que reciben subvención estatal y las que no, ya que sus realidades son distintas.

“Vamos a analizar la legalidad de los aumentos y evaluar su razonabilidad”, concluyó Guerrero Iraola.

11.045 pesos es lo que pagarán los alumnos del nivel secundario en abril de 2021, contra los 6.800 pesos que pagaron este año. En el medio, en marzo 2021 la cuota tendrá un valor de 8.846 pesos. Las subas sorprendieron a la comunidad educativa. es lo que pagarán los alumnos del nivel secundario en abril de 2021, contra los 6.800 pesos que pagaron este año. En el medio, en marzo 2021 la cuota tendrá un valor de 8.846 pesos. Las subas sorprendieron a la comunidad educativa.