Una medida judicial obliga a los anestesiólogos mantener el servicio a los afiliados de IOMA

Una medida judicial postergó el corte del servicio de los anestesiólogos platenses a los afiliados del Instituto de Obra Médica Asistencial. La medida cautelar fue solicitada por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y fue avalada por el Juzgado 4 en lo contencioso administrativo.

Para hoy estaba previsto que los integrantes de la Sociedad Platense de Anestesiología (SPA) que le facturan a IOMA corten la cobertura social para empezar a cobrarle como particulares a los más de 290.000 afiliados.

Los profesionales piden un aumento de honorarios que al menos equipare la suba otorgada a los médicos de los hospitales públicos, del 35.6 por ciento, lejos de los 15 puntos que ofreció IOMA en la última propuesta: 10 por ciento en noviembre y 5 por ciento este mes.

En octubre de este año, cuando se había cumplido un año del último aumento que habían recibido los anestesiólogos platenses, del 10 por ciento, los profesionales comenzaron a mandar cartas documento para rescindir el convenio que los une desde hace décadas.

Tras idas y vueltas todo estaba listo para que hoy se terminara el vínculo, pero la medida judicial puso un pie en el freno de la decisión y a su vez la obra social envió ayer una carta para ofrecer una reunión para mañana a la tarde. Esta última medida del Instituto ya había postergado la aplicación de la rescisión del convenio y la entidad profesional y gremial había enviado comunicaciones a los 122 anestesiólogos que le facturan a IOMA para postergar hasta el jueves el corte de la cobertura.

En lo que fue un lunes vertiginoso para el sector, por la tarde se conoció la medida cautelar aceptada por el juzgado en lo contencioso administrativo 4 de la Ciudad.

Según pudo saber este diario, la doctora María Ventura Martínez, hizo lugar al pedido realizado por la Defensoría del Pueblo bonaerense y ordenó a la SPA que se “abstenga de interrumpir el servicio de anestesiología a los afiliados al IOMA, asegurando la continuación de las condiciones vigentes, según los términos del convenio que regía hasta el momento”.

Fuentes de la Defensoría del Pueblo bonaerense indicaron que “cuando vimos que el conflicto no tenía solución e iba a perjudicar a los afiliados y afiliadas los llamamos a una reunión, y no se pusieron de acuerdo, los anestesistas decidieron rescindir el convenio. Nos parece que esta es una posición inaceptable, que no haya convenio porque es crítico y fundamental en cualquier intervención, ningún afiliado/a puede pagar el reintegro, porque estamos hablando de 70, 80, 100, 200 mil pesos. En ese marco intentamos nuevamente una negociación que no llegó a buen puerto, por eso fuimos a pedir una medida cautelar que obliga a los anestesistas a sentarse, aceptar el convenio vigente y buscar una solución y no la alternativa de estar sin convenio. Esta decisión atenta contra la salud de los y las afiliadas y por eso pedimos la cautelar. Queremos llevar tranquilidad a los y las afiliadas que hay cobertura”.

En tanto, voceros de la SPA indicaron que “se habla de cifras que no son las comunmente divulgadas en diferentes ámbitos, que desconocen la actualidad del sector. Hay numerosas intervenciones por las que el profesional anestesiólogo, debidamente capacitado, termina percibiendo sólo 4.000 pesos por parte de IOMA, por los descuentos y demoras que se registran a la hora de pagar la facturación realizada. El anestesiólogo no percibe un sueldo y cobra según la cantidad de prácticas e intervenciones que haga en el mes. Aquellos que tienen la posiblidad de trabajar mucho, cobran en consecuencia, pero la mayoría no percibe altas cifras por su trabajo realizado”.

Según se pudo saber, autoridades de la SPA y funcionarios de IOMA se reunirán nuevamente mañana a la tarde.