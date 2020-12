A las piñas y 15 detenidos por un vitel toné navideño: "Pijotera, no le pusiste alcaparras"

En Argentina, todo es materia de discusión y grieta. Fútbol, política, música, televisión... No hay tema que no proponga dos bandos. En ese sentido no sorprende lo sucedido en un pueblo de Santa Fe, que una discusión por una comida de Navidad acabó a las piñas, con heridos y detenidos.

Desde hace un tiempo, en las redes sociales, se propuso un debate: vitel toné si o no. En ese hogar santafesino se lo tomaronm muy en serio y pasó de todo.

Dos culadas en Ñanducita empezaron a discutir luego de que una le dijera que la comida que había preparado era una porquería. En medio de la mesa de Nochebuena, ya después de unas copas levantada dijo que el vitel toné "era una porquería, que le faltaban anchoas a la salsa y que de pijotera no le había puesto alcaparras".

Esa crítica le dolió en lo más profundo. Tragó lo último que le quedaba de cerveza en su vaso y se levantó. Le dijo, también delante de todos que "no sabía cocinar ni un huevo duro" y que ella y su familia ya la tenían podrida con sus reclamos por la comida. Y continuó: "Son todos una manga de muertos de hambre y que si no fuera por mi marido todos estarían viviendo en un rancho".

La suegra no soportó semejante acusación. Esta vez no decidió discutir sino que fue más allá. La tomó del cuello y le metió la cabeza en una olla de clericó.

Un tío, que ya de tanta cerveza parecía haber abandonado la espera de las 12, se despertó. Hubiese sido mejor que siguiese durmiendo: sacó un revólver 38 y comenzó a efectuar disparos al aire.

Los vecinos se asustaron. Cuentan los testigos que uno quiso meterse para aplacar los ánimos pero fue peor: lo golpearon entre dos primos. Lo mismo sucedió con el hombre que vive enfrente. Entonces llamaron a la Policía.

Pero uno de los pocos patrulleros que tiene el pueblo tardó en llegar. No se supo si no estaba en el lugar o había acudido a otra emergencia. Lo concreto es que recién llegó a las 4 de la madrugada, cuando los ánimos se habían aplacado. Igual los efectivos se llevaron a todos detenidos para tomarles declaración. Los vecinos se tuvieron que atender en una salita del pueblo por las heridas recibidas.

Para la próxima Navidad, si vuelven a juntarse en familia, será mejor que pidan una pizza. O bien que no consuman tanto alcohol antes del brindis de Nochebuena.