El ex juez Melazo seguirá bajo arresto , pero en su casa y con pulsera electrónica

El ex juez César Melazo, con prisión preventiva bajo sospecha de ser uno de los cabecillas de una presunta organización mixta integrada por funcionarios judiciales, policías, ex convictos y barras, que habría cometido toda clase de ilícitos en la Región, fue beneficiado ayer con la prisión domiciliaria, en un fallo divido de la Sala Segunda de la Cámara Penal platense.

En la misma resolución, se le denegó la excarcelación y el cese de la prisión preventiva que había sido planteado por la defensa. Los votos a favor de la domiciliario fueron del camarista Sergio Almeida y de Laura Lasaga, mientras que Raúl Dalto votó en disidencia. Según pudo saber este diario, el ex magistrado será controlado con pulsera magnética.

Vale destacar que la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata le denegó días atrás la excarcelación a la ex secretaria de Casación María Eugenia Mercado, quien goza desde fines del año pasado de arresto domiciliario, luego de estar un año en la cárcel, procesada bajo sospecha de formar parte de una organización acusada de haber pedido y cobrado coimas, en la que estaría involucrado su ex jefe, el ex juez de Casación Martín Ordoqui. Una causa con vínculos estrechos con la de la “megabanda” que habría integrado Melazo.

En el voto mayoritario, el camarista Almeida entendió que más allá de la imputación formulada en la elevación a juicio por el ministerio público fiscal, la prisión preventiva fue dictada “sin atribuírsele el rol de jefe de una presunta asociación ilícita”. Por ello se resolvió la medida de arresto domiciliario teniendo en cuenta la imputación sobre el ex juez como presunto integrante de una asociación ilícita y tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil condicional y encubrimiento, sin que estos últimos sean hechos independientes, y que en caso de ser condenado, la pena mínima prevista es de 3 años.

En base a ese razonamiento, Almeida tuvo en cuenta que Melazo “lleva dos años y cuatro meses detenido, el peligro de fuga cede, porque resultaría contrario a toda lógica que el encausado no vaya a afrontar el juicio, y se profugue si aún en el caso de una condena de efectivo cumplimiento, pudiese estar en condiciones o muy próximo de obtener algún beneficio” de libertad anticipada “que las normas de fondo y ejecución le otorgan a los condenados”.

El juez Almeida también tuvo en cuanta que Melazo en la audiencia virtual exhibió un artículo periodístico en el que se anticipaba que podría ser detenido y que pese a ello no escapó. Con respecto al peligro procesal de intentar obstaculizar el accionar de la Justicia, el magistrado detalló que eso quedaría “descartado con el régimen de arresto domiciliario y el control mediante pulsera magnética”.

También se valoró en la resolución el arraigo familiar de Melazo.

El voto del camarista Almeida contó con la adhesión de su par Lasaga. Por su parte, el juez Dalto votó en disidencia, al argumentar que debe tenerse en cuenta la imputación de la elevación a juicio hay peligros procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

MEGACAUSA

La investigación comenzó en 2014, cuando la fiscal Betina Lacki empezó a investigar el crimen de Juan Roberto Farías, que ocurrió el 1 de diciembre de 2010 en 44 entre 26 y 27. Al primer fiscal, Tomás Moran, lo desplazaron después de que uno de los acusados, Javier Ronco, denunció que le había pedido 30 mil dólares para desligarlo de la causa a través de un abogado de La Plata . Moran es uno de los funcionarios que terminó procesado (fue detenido y permanece con arresto domiciliario) en una instrucción que se desprendió de la causa principal.

La hipótesis de la fiscal Lacki es que Farías cayó bajo “fuego amigo” unos meses después de un espectacular escruche en la casa del director técnico de fútbol Roberto Zapata, en 13 entre 70 y 71, que los líderes de la banda habían ordenado “no tocar”. El robo sucedió cuando Zapata y su familia festejaban un cumpleaños en un salón del centro de la Plata, entre cuyos invitados estaba Melazo.

Los delincuentes entraron haciendo un boquete en el techo de la casa y forzaron una caja fuerte en la que, según se declaró entonces, había 60 mil pesos, alhajas y documentación. La hipótesis es que Farías desoyó la orden de los jefes y quisieron generar una sanción ejemplificadora. También, sacarle la plata.