Denuncias cruzadas por un conflicto vecinal que se recalentó en Los Hornos

Tras una serie de denuncias que Irma Maidana radicó en la comisaría Tercera de Los Hornos contra dos de sus hijos, Eduardo Moabro aseguró que su familia “no quiere problemas” y que “no está involucrada” en los incidentes de los que la mujer los acusa.

“Los Moabro que estamos en la calle (dos de sus hijos están presos) no estamos involucrados en esto. Quiero que eso quede claro”, le dijo el hombre a EL DIA. Por otra parte, refirió que “yo no quiero problemas para ellos ni para mí. Yo nací en ese barrio, no impulsamos ningún linchamiento ni represalias”.

Como publicó ayer este diario, Maidana aseguró que había sido víctima de amenazas y vandalismo. Y, en ese sentido, apuntó contra Jonatan y Víctor, hijos de Eduardo. “Hoy (por ayer) hablé con Irma y me dijo que Víctor no había hecho nada. Entonces uno no sabe tampoco por qué lo denunció”, sentenció el hombre. Con todo, manifestó que “yo no sé qué hacen ellos desde la cárcel, pero te puedo decir que nosotros no tenemos nada que ver y no quiero que esto siga a mayores”.

Asimismo, indicó que “en el barrio nos conocemos todos. Y en realidad, nosotros somos víctimas de esa familia”. En esa línea, detalló que uno de los hijos de Maidana abusó de una familiar suya, menor de edad, “y estamos esperando el juicio”. Los abusos habrían sucedido “entre el verano de 2018 hasta octubre de ese año, cuando la nena (que en ese momento tenía 9 años) se quedaba a dormir” en la casa de su abuela materna, explicó. En febrero de 2019 se hizo la denuncia por el hecho y, conforme aseveró Moabro, la niña “ya fue a Cámara Gesell y validaron lo que le pasó”.

El lunes último, Irma Maidana afirmó que desde la Unidad 18 de Gorina Jonatan Maidana la llamó por teléfono y le dijo, entre otras cosas, “mirá vieja puta, la cárcel no es para siempre. Tarde o temprano voy a salir y los voy a matar a los cuatro”.

Esas amenazas habrían comenzado los primeros días de diciembre. Además, añadió, “me hostigaron y me prendieron fuego el frente de mi casa”.

Ante esas acusaciones, Eduardo Moabro sostuvo que “no tenemos nada que ver”.