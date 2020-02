Desesperación, protestas y un pedido de emergencia por la escasez de agua

Mientras continúa el calvario por la falta de agua en muchos sectores de la Ciudad, algunos vecinos protestaron ayer frente a las oficinas de Absa y en el Concejo Deliberante se propuso que se plantee el estado de emergencia en el servicio - ver aparte -.

Como viene informando periódicamente EL DIA, los problemas por la falta de presión o la suspensión del servicio afecta diferentes barrios de la Región y la falta de respuestas por parte de la empresa que ofrece el servicio, no hace mas que caldear los ánimos.

En ese marco, ayer al mediodía un grupo de usuarios se convocó en las oficinas de Aguas Bonaerenses (ABSA), en 7 entre 57 y 58, para exigir soluciones urgentes. Finalmente fueron recibidos por representantes de la compañía y ahora esperan una solución.

Entre todas las quejas se destacó la de una vecina de Parque Saavedra, que se acercó a las oficinas de la firma con una bata y toallas con las que parodió darse un baño en ese lugar, ya que en su vivienda no tiene ni una gota de agua desde hace días, según contó.

La convocatoria cobró fuerza el fin de semana por medio de redes sociales y enseguida se convirtió en un canal de expresión y descargo en medio de la bronca vecinal.

Sobre lo que está ocurriendo con la red, desde Absa informaron que “se está trabajando sobre dos equipos de bombeo pertenecientes a la Usina Bosques”. Explicaron que “ambos ya se encuentran en el taller para poder solucionar el inconveniente con la mayor antelación posible”.

Y agregaron que “luego de esto, se procederá a la colocación de los equipos e informaremos al respecto”.

MULTIPLES RECLAMOS

En el inicio de la semana, las quejas por las dificultades del servicio lejos de aflojar se incrementaron.

En 70, entre 10 y 11, aseguraron que durante enero y en lo que va de febrero, vienen lidiando con cortes o en el mejor de los casos con canillas que parecen “goteros”.

“No nos podemos bañar. Con o sin calor, no importa el clima, acá la situación es de cortes o baja (muy baja) presión”, sostuvo un usuario que se identificó como Gustavo.

La escasez se extendía ayer hacia la zona de 20 entre 68 y 69, según contó Emilce, una usuaria que aseguró que hace cinco días no cuenta con una gota de líquido.

“No sé qué pasa con esta gente. Pagar, pagamos. Cobrar, cobran. Pero el servicio no funciona”, señaló con indignación.

La vecina indicó que deben comprar bidones para hacer frente a lo mas esencial de su día a día, como es beber y elaborar la comida.

“Me ha tocado tener los platos sucios tres días”, relató la damnificada.

La usuaria Marta Bajinay, también del barrio Meridiano V, reclamó que “hace diez días en 18, entre 69 y 70, estamos sin una sola gota de agua”, por lo que se le complica realizar las tareas del hogar.

“Ni siquiera hay a la madrugada, antes por lo menos tenías un hilito. Anoche me quedé hasta las 4 horas para poder lavar dos platos”, resaltó.

Además, enfatizó que “no se pueden lavar los baños, no se puede hacer lo imprescindible de cualquier hogar; tengo cisterna pero tampoco carga porque no hay agua”, dijo.

La vecina advirtió que “voy a dejar de pagar las boletas porque no tengo servicio, me voy a negar”.

En tanto, desde Camino Belgrano y 517, Norma, una usuaria afectada, contó que arrastra “dieciséis días consecutivos con muy baja presión y sin poder hacer uso del servicio”.

A raíz de la situación y de las penurias provocadas por el faltante dijo que “ya mandé a pedir el presupuesto de una cisterna”.

Por su parte, María del Carmen Romero, otra vecina platense, contó que “hace una semana que el agua no sube a la cisterna y yo vivo en una casa con planta alta donde tenemos el baño, así que no tenemos agua para el uso de los sanitarios, ni para limpiarlos”.

Para graficar el problema la mujer comentó que “para bañarnos tenemos que calentar el agua con una pava eléctrica”.

En su mayoría, los inconvenientes con el suministro de agua señalados por los vecinos se arrastran desde los días de calor agobiante de la semana pasada.

En medio de las penurias de la gente, desde Absa solo se indicó que hay una avería en la usina Bosque que está afectando el suministro.

En tanto, ayer a la mañana se desarrolló frente a la sede de Absa una marcha para exigir una cisterna para un merendero local.

Otros usuarios dieron por tierra con la creencia de que la falta de agua se debía a la ola de calor y el aumento en el consumo.

Una vecina de calle 15, entre 59 y 60, indicó que desde el jueves estaba sin una gota de agua con todos los inconvenientes que se producen por esa causa.

“He realizado muchos reclamos y la solución no llega. Pago el servicio como corresponde y no es justo que no obtenga respuesta. Hace años que la presión de agua no es la suficiente y son muchos los días del mes en los que el servicio se corta completamente”, se informó en esa zona.

En la cuadra se remarcó que con calor o con tiempo fresco, los vecinos continúan sin presión y sin la posibilidad de bañarse o responder a las cosas cotidianas de la vida.

La gente de calle 3, entre 70 y 71, calificó la “sequía” como un problema crónico en esa zona.

“Además de la falta de presión, sufrimos largos períodos sin suministro”, agregó el vecino Hugo Heredia.

En tanto, los vecinos de la calle 65, entre 6 y 7, también reclamaron por la poca presión de agua.

“Tenemos muy poca agua y los tanques no alcanzan a cargar, a pesar de tener pago el servicio de Absa, el servicio es malo”, dijo un frentista.

Se informó que las quejas telefónicas no tuvieron hasta el momento ningún resultado.

“Ponen una respuesta automática que dice que tienen un problema en la central Bosque que afecta a la usina de Parque Saavedra y a la del Parque San Martín y no dan ningún número de reclamo ni fecha de resolución”, sostuvo un vecino.

También se hizo un reclamo en la Defensoría del Pueblo.

Por otra parte, tampoco tuvieron resultados del reclamo realizado ante la Autoridad del Agua.

De acuerdo a lo que dijeron los vecinos, la empresa les informó que el problema de la presión del servicio afecta el radio comprendido por las calles que van de 122 a 25 y de 44 a 72.

Absa informó que está trabajando en la reparación de dos equipos de bombeo de la usina Bosque