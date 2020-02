Imposible de esquivar y “rompe autos”: un molesto bache en 31 y 38

La rotura del pavimento en una calle de gran caudal vehicular se convirtió en el último tiempo en un dolor de cabeza para muchos vecinos: el pozo es de tal magnitud que rompe neumáticos y piezas del tren delantero de los automóviles con facilidad, lo que le genera a los damnificados gastos extra, tan elevados como inesperados.

Se trata de una suerte de canaleta que atraviesa a la avenida 31 en toda su anchura y que se encuentra a la altura del cruce con la avenida 38, es decir, un lugar clave en el tránsito de la Ciudad.

Los vecinos de la zona sostienen que “es prácticamente imposible evitar el pozo porque abarca todo lo ancho de la calle” y coinciden en que, surgido hace unos tres meses, con el paso del tiempo se agranda cada vez más.

Hay quienes aseguran que se debe bajar mucho la velocidad, porque de lo contrario los vehículos sufrirían consecuencias serias.

“Si se pasa por ahí con velocidad se resiente el auto, el tren delantero y la cubierta. Y ahora una cubierta sale más de 6 mil pesos”, planteó un vecino.

En primera persona, Alejandro Guerelo, contó su experiencia de llevarse por delante el bache.

“Fue el sábado pasado. Iba tranquilo, a 50 kilómetros por hora, y se me apareció el pozo, se me rompió la goma de adelante y en la de atrás tengo un globo. Me dijeron que el amortiguador está roto. Me salió 6.500 pesos el cambio de la goma. Y tengo que comprar otra más para cambiar la de atrás”, relató.

Asimismo, el vecino comentó que los amortiguadores delanteros, cuestan, cada uno 8.500 pesos. “Cambiar los dos me va a salir 17.000 pesos”, concluyó.

Tal ha sido el daño que sufrió su vehículo como consecuencia del mal estado del asfalto que el vecino dijo ayer que busca asesoramiento judicial para accionar contra la Municipalidad.

Dolor de “bolsillo” y peligro

Quien conoce los percances que sufren los automovilistas que pasan por 31 y 38 es Mario, dueño de la gomería ubicada en esa esquina. “Ha venido mucha gente con las cubiertas rotas. Hay un filo bárbaro y si pasás ligero la rompés toda. Hay gente que ha roto de a dos cubiertas. El asfalto está en estado crítico desde hace tres meses. Es cuestión de echarle un poquito de escombro”, señaló el titular del comercio.

Transitar ese tramos y sufrir el filo del bache tiene su costo. Mario dijo en este sentido que “si rompés las cubiertas vas a estar por lo menos en los 2.000 pesos para arriba. Si comprás una nueva desde 6.000 pesos. Y una solución inmediata, unos 1.000 pesos”.

De acuerdo a lo informado por autoridades comunales, se consultó a la Dirección Provincial de Hidráulica si la obra se encuentra en el plazo de garantía. Si no llega a ser así -consignaron- la Comuna llevará adelante tareas de pavimentación “a la brevedad”.

Lo que confirmó el Municipio es que a partir de los reclamos “se mandó a señalar el pozo”.