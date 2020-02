Tratarán los pliegos de Scioli y de Raimundi

La presidencia de la Cámara de Senadores convocó a los legisladores a una sesión especial para el jueves para considerar los pliegos de los embajadores extraordinarios y plenipotenciarios enviados por el Poder Ejecutivo al Parlamento.

El Decreto Parlamentario 11/20, que lleva la firma de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Los legisladores deberán dictaminar los pliegos del ex ministro de Trabajo Carlos Tomada, propuesto como embajador en México; el ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, nominado para la embajada en Israel; el ex vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez, para Perú; y Rodolfo Gil, para Portugal.

También se incluirá el diploma de Alberto Iribarne, propuesto para Uruguay; Jorge Argüello, designado como embajador en Estados Unidos; Alfredo Atanasof, para Bulgaria; Daniel Scioli, para Brasil; y el chaqueño Domingo Peppo, para Paraguay.

El ex senador Fernando “Pino” Solanas fue nominado para la Unesco; Mariano Kestelboim para la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) y el ex diputado platense Carlos Raimundi para la Organización de Estados Americanos (OEA).