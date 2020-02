Tras la derrota y con "ganas de llorar", Maradona sostuvo que "quiero renovar con Gimnasia"  

Tras la derrota a manos de Rosario Central, el entrenador de Gimnasia mantuvo un diálogo con la prensa y confió que lejos de querer abandonar el barco "quiero renovar con Gimnasia" .

El DT sostuvo que le dolió la derrota porque Central no hizo mucho en el partido y porque el Lobo "tuvo mala leche"

"Duele mucho porque enfrente teníamos un equipo poco sólido que jugaba a los pelotazos" sentenció.

Y agregó que "tuvimos mala leche porque dejamos una pelota en el área chica e hicieron el gol. Lo único que hizo Central"

También sostuvo que el momento que atraviesa el equipo "es anímico" y remarcó que no abandonará el barco. "Que no se le ocurra al presidente echarme. Porque lo echo yo a él. Así de clarito. Quiero seguir con mis muchachos."

"Los muchachos dieron lo que tenían. A veces en el fútbol jugar bien es dársela al compañero y hoy nosotros se la dábamos a Central. Y central sacó provecho. Felicito a Central, a Cocca.

Respecto al juego, manifestó que hubo "muchos pelotazos, muchos roces, y eso no le hace bien al fútbol. Si nosotros merecemos irnos a la B, Central también. Lo digo sin problemas, me pueden cargar, hacer memes, lo que quieran. Digo lo que siento. Si hay que irse a la B, nosotros dos somos los dos candidatos. No coordinamos como en la semana. Si no conectás pelotas profundas no podes hacer daño y nosotros no les hicimos daño. No hubo combinaciones. Lamentablemente hoy en la cancha no vimos nada de fútbol. No perdimos con el Barcelona 6-0, perdimos con Central 1-0 con un gol de otro partido porque podíamos jugar 15 días, tomar sol, y no nos íbamos a golpear"

Más adelante, el Diez confirmó que se viene a vivir a La Plata: "Me voy a vivir a La Plata. No quiero más 2 horas de viaje de ida y de vuelta a casa. Me alquilaron o me compraron no sé, a 20 minutos de Estancia Chica. Basta de viajes y de dolores por todos lados. Ayer cuando bajé del micro tenía la espalda hecha mierda. Ya vendrán las buenas. Y festejaremos por todos los entrenamientos que hacen los muchachos".

A la hora de contar por qué no jugó Paradela de arranque, dijo: "Pensamos que 4-1-4-1 era lo mejor que teníamos. Paradela es un jugador que entró después y que viene arrastrando partidos con un problemita y por eso tenes que ser muy táctico con eso. Muy certero, porque gastar un cambio no me va".

PASÁRSELA A LOS DE AZUL Y BLANCO

Consultado sobre qué hace falta mejorar, el Diez tuvo una respuesta maradoneana: "Vamos a mejorar cuando Gimnasia se de cuenta de que sus compañeros son los de blanco y azul. Trataremos de trabajar en la semana para corregir"

Asimismo, el DT confió que sentía ganas de llorar pero que se va a bancar lo que venga: "Tengo ganas de llorar. Hablé con mi hija recién y tienen miedo que me ahorque no sé (entre risas). Me la voy a bancar. Vamos a comenzar la semana con total responsabilidad como hasta ahora, nadie se baja del barco. Soy el capitán del barco"

Por último, en un mensaje para los hinchas, dijo: "Yo también estoy dolido, yo sufro con ellos. Trataremos de formar un mejor equipo. Los chicos se tienen que superar, jugar como grandes. Los huevitos en la cancha"