Confirman un nuevo caso de hantavirus en La Plata

Un nuevo caso de hantavirus, el segundo de La Plata en lo que va de este año, fue confirmado ayer por el Municipio y el Ministerio de Salud provincial. Se trata de un niño, hijo de una familia de quinteros de Olmos, que contrajo la enfermedad a principios de mes y fue internado en el Hospital de Niños Sor María Ludovica.

“Se cree que la exposición se dio en el ámbito de su casa, que se encuentra en una zona semi rural. En el lugar ya se hicieron las acciones de control de roedores”, informaron ayer voceros del Ministerio de Salud bonaerense al confirmar que el niño “fue dado de alta y se encuentra bien”.

Este nuevo caso vino a sumarse al registrado durante los primeros días del año en la localidad de Etcheverry, donde un hombre de 31 años contrajo la enfermedad mientras realizaba tareas de jardinería y debió ser internado en el Hospital San Martín.

En lo que va de 2020 se notificaron ya 60 casos de hantavirus en distintos lugares de la Provincia, de los cuales sólo se han confirmado cinco hasta hoy. Además de La Plata, los otros distritos que registran casos son Berazategui, Olavarría y Lobos, según indica el Boletín Epidemiológico publicado ayer por el Ministerio de Salud.

Todos los años se registran en una amplia zona endémica de la Provincia entre 20 y 25 casos, una cifra que puede duplicarse en años donde las condiciones climáticas favorecen la multiplicación de ratón colilargo, el roedor que trasmite el virus en nuestra región. Pero tan relevante como la incidencia anual es la letalidad de los casos que puede superar el 30 por ciento y disminuye cuando se logra diagnosticar en forma temprana la infección.

“Por cantidad de diagnósticos, La Plata es una de las tres zonas endémicas de hantavirus del país, lo que implica que pueden emerger casos en cualquier momento porque el virus ya está”, explica la doctora Silvia González Ayala, titular de la cátedra de Infectología de la Facultad de Medicina de la UNLP.

“El tipo de ratón colilargo que tenemos en la zona tiende a anidar y formar colonias en pastizales ubicados cerca de cursos de agua. Es por eso que la mayoría de los casos confirmados en La Plata durante los últimos años se han dado en el cinturón hortícola y lo que se llama el Corredor de la Ruta 2 (una zona que va desde Florencio Varela al barrio El Peligro). Pero si bien los casos de hantavirus tienden a darse en zonas periurbanas, no puede descartarse que ocurran también en la Ciudad”, dice González Ayala.

Lo mismo señala el doctor Amadeo Esposto, ex director del Servicio de Infectología del Hospital San Martín. “Hace ya muchos años que en La Plata no sólo tenemos un nivel de enfermedad permanente sino una población de ratones infectados que posiblemente sea cada vez mayor. Y es que, como se sabe, los ratones no se mueren por hantavirus; en ellos la enfermedad es asintomática. De manera que al ir eliminando el virus con sus excreciones a lo largo de su vida, estos le transmiten el virus a otros roedores que al multiplicarse contaminan el medio cada vez más”, sostiene Esposto.

Cualquiera sea el caso, “lo que hay que entender -dice el infectólogo- es que para que haya hantavirus tiene que haber roedores, y estos sólo están donde encuentran algo que comer. Por eso es tan importante no sólo ocuparse de hacer desmalezamientos en las áreas periurbanas sino evitar que se acumule basura de la que puedan alimentarse. El control de estos cuadros no depende sólo de lo que haga el Estado sino también de nuestra responsabilidad individual”.