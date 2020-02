Sin filtro: el papá de Wanda dice que se levantó a Icardi por interés

Andrés Nara ya lleva ocho años sin ver a su hija Wanda. Y a pesar de que pidió que la rubia se parezca “más a Zaira” y lo perdone, el señor está embarrando cada vez más la cancha: ahora dijo que la blonda sedujo a Icardi solo porque era futbolista.

El nuevo capítulo de esta pelea que lleva casi una década comenzó cuando papá Nara dijo que “Wanda es una excelente persona” pero que “la confunde” “la fama, plata, situaciones muy complejas. Cuando nosotros teníamos más relación, a veces yo la bajaba a tierra. Porque, a mí parecer, eso fue lo que la catapultó -según me parece a mí, porque no soy quien para determinarlo- a la fama y a que guste tanto a la gente. Esa sinceridad, esa sencillez”.

Al enterarse de los dichos de su papá, Wanda solamente posteó una foto con una frase que, al parecer, tenía un claro destinatario: “Los martes es divertido hacer aquello que los demás pensaban que era imposible que hicieras. Buongiorno a tutti”.

Pero Andrés echó más leña al fuego cuando conversó con Ulises Jaitt en ciclo radial “El Show del espectáculo” ayer. Muy cómodo con su regreso a los medios, al empresario no le bastó con decir que su hija está perdida en “la fama y el dinero” y se metió en los inicios del vínculo que tiene ella con su actual marido.

Cizañero, el conductor le recordó los dichos de Ivana Icardi, la hermana del futbolista, que declaró que Wanda no se hubiese fijado en él si no fuese futbolista. Andrés coincidió: “Siempre hay un interés de la persona por la plata y la belleza, y se forja el amor. Obviamente que si Icardi no hubiese sido futbolista... Todo tiene un interés, al principio. Es seductor que sea futbolista”. Pero no se quedó ahí, porque antes de cerrar la nota, también apuntó a su yerno: “Él no se hubiese fijado en ella si no fuese bonita y voluptuosa”.

Andrés y Wanda Nara cortaron su vínculo cuando la botinera se divorció de Maxi López y acusó a su padre de apoyar al delantero en vez de quedarse acompañando a su hija.