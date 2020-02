Alerta en Tolosa por la toma ilegal de tierras en torno a las vías en 527 y 121

El avance de las ocupaciones ilegales de terrenos en la periferia platense no se detiene. Ahora la preocupación se trasladó hasta Tolosa, donde vecinos denunciaron el intento por instalar casillas en la zona de 527 y 121, donde se extienden unos terrenos fiscales, que, según cuentan, están destinados a la construcción de una placita para el barrio.

Así lo explicó a EL DIA una de las frentistas que se comunicó para advertir sobre esta nueva ocupación de tierras. “Nos habían prometido en la delegación comunal que en ese espacio verde el lunes se iba a empezar a construir una placita para el barrio, pero parece que no llegamos”, dijo preocupada.

Según describieron los vecinos, los terrenos en cuestión se extienden en torno a las vías del tren carguero que proviene de la planta de Propulsora, en Ensenada. “Ya hay casillas instaladas y ahora quieren instalar más”, advirtió una frentista que prefirió mantener en reserva su nombre por temor a sufrir represalias.

En el barrio se mostraron muy preocupados porque, según describieron, “siempre hubo casillas ilegales, pero se instalaban más hacia el lado de la 122. Ahora ya ganaron hasta la 121 y el avance se ha incrementado de diciembre a esta parte”.

Peor aún. La mujer remarcó que “hoy (por ayer) se aceleró todo. Cada vez tratan de instalar más casillas. Llamamos a la comisaría sexta y cuando la Policía viene, frenan. Pero no bien se van, reaparecen (los ocupantes)”, relató.

Los vecinos se habían movilizado para que ese espacio verde se transforme en una placita barrial, que, según dijeron, al parecer iba a empezar a tomar forma el lunes.

También alertaron por el peligro que representa que armen las casillas en cercanías de las vías por las que suele pasar el tren carguero.

A su vez, se mostraron preocupados por que se van a resentir los servicios de la zona. “Se enganchan de la luz y el agua y si ya hay cortes va a ser peor”, agregaron.

REBROTE PREOCUPANTE

Como este diario ha venido alertando, desde ya hace mucho tiempo casi no hay localidad de la periferia platense que no sea afectada por la ocupación ilegal de tierras, ya sean fiscales o con dueños particulares. Es verdad que en numerosas ocasiones esas acciones quedan en el intento, ya que son denunciadas por los vecinos establecidos en esos barrios, la Justicia actúa y no pasan de ese primer amague. Pero también sucede que algunas usurpaciones se consolidan y hasta crecen, porque radicadas unas casillas sin que se tomen medidas en ese sentido, empiezan a sumarse otras y así el asentamiento se extiende y se consolida con construcciones de material.

Este verano en la Región se disparó la cantidad de conflictos por la tierra, con más de una decena de ocupaciones -o intentos- de tierras, tanto fiscales como privadas.

Sin ir más lejos, esta semana la Policía intentó desalojar los lotes que fueron tomados ilegalmente en la zona de 9 y 93, en cercanías del Arroyo Maldonado.

Si bien allí la Policía logró impedir que se extendiera un asentamiento informal, no lograron desalojar a quienes llevan meses instalados ilegalmente en tierras de propiedad privadas.