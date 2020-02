Un drama sin fin: se prolonga la falta de agua en barrios de La Plata y la desesperación vecinal va en aumento

La escasez de agua en La Plata parece ser la historia de un drama sin fin . Es que tras un fin de semana realmente agobiante, con termómetros que marcaban temperaturas superiores a los 34 grados, hoy usuarios de distintos barrios volvieron a comunicarse con este medio para denunciar que la falta de suministro de este vital elemento se prolonga con el correr de los días y que la situación ya es desesperante y caótica.

Uno de los puntos más castigados por la falta de agua era Barrio Hipódromo, donde arrastran casi dos semanas de sequía en las canillas. Una vez más los reclamos provenían desde los edificios de diagonal 80 entre 116 y 117. Según consignaron desde una de las torres afectadas, "unas 200 familias no tienen una gota de agua". Al mismo tiempo objetaron que "desde ABSA ni siquiera mandaron un camión para abastecernos sabiendo la situación que estamos pasando".

Cerca de allí, en 119 entre 38 y 38, damnificados exclamaron que "ya no sabemos que más hacer" luego de efectuar incontables reclamos a ABSA tanto por la vía telefónica como personalmente en las oficinas de la avenida 7 entre 57 y 58. Según tienen contabilizados, "ya son 16 días que estamos sin agua".

Por su parte, Mario Canovil, usuario de 40 entre 115 y 116 aseguró: "ABSA no nos atiende, nos pone un disco, o vamos allá y nos cierra la puerta en la cara". El vecino afirmó que "estamos desesperados y estamos hartos de tener que bañarnos con tarritos con agua". "A la edad que tengo me doy cuenta de que no se puede vivir dignamente", señaló.

Un cuadro de sequía similar, y tal vez más grave a lo que sucede en cercanías del Hipódromo, es el que atraviesan en 162 entre 7 y 8, ya que arrastran 61 días con distintos problemas con el suministro como baja presión o cortes totales. "Al comienzo fue una baja absoluta de presión que no alcanzaba a subir al tanque y salía sólo de la canilla más cercana a la vereda. Desde hace 2 semanas, el corte es total no pudiendo llegar a la carga del baño, teniendo que usar bidones de agua en gran cantidad para uso higiénico, de aseo, cocina y alimentación", relataron.

De acuerdo a lo consignado, por este inconveniente "se realizaron reclamos en ABSA, Autoridad del Agua y en la Omic. Aún así, no se obtuvo la restauración del servicio básico. Días de altas temperaturas complican aún más la situación, corriendo el riesgo de contraer algún tipo de infección por no contar con la higiene adecuada y la correcta limpieza de los alimentos".

En Rinquelet, precisamente en 7 y 519 bis, también reniegan con el servicio del agua potable aunque la situación no sea tan al límite como en otros barrios. "Desde ayer a la tarde no tenemos ni una gota agua ¿Alguien sabe qué está pasando con ABSA?", subrayó Ana Bonfanti.