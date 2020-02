Otro barrio platense en vilo por el avance de las usurpaciones

Dicen que se sienten presos en sus casas, en su barrio, “un barrio de trabajadores”. Buscan describir su sensación, sin que los adjetivos aparezcan fácilmente. Al final, lo resumen en “indignación, bronca, miedo”.

Los testimonios, que podrían escucharse en cualquiera de las localidades de la periferia platense afectadas por las usurpaciones, llegan esta vez desde el barrio Las Palmeras, donde en la noche del domingo comenzaron a instalarse al menos 50 personas en un predio privado ubicado en calle 76, de 141 a 153. El caso, en el que ya interviene la Justicia, marca un nuevo capítulo en la conflictiva saga de este comienzo de año, que en menos de dos meses registra cerca de una decena de tomas de tierra (ver aparte).

En la zona temen que lo que empezó el domingo se quede para siempre, como parte de un “negocio” de características mafiosas que no hace más que lucrar con la necesidad habitacional de muchos. Pues, como ha reflejado este diario, con frecuencia los usurpadores ocupan las tierras nada más que para lotearlas precariamente y luego ponerlas a la venta a través de las redes sociales, a precios mucho más bajos que los de mercado.

Como suele ocurrir en estos casos, los intrusos de Las Palmeras aprovecharon la oscuridad del día que declinaba para empezar a ocupar un amplio sector sin alambrar. Provistos de chapas, carpas y herramientas para desmalezar el terreno, ni bien llegaron se dedicaron a limpiar las tierras que acababan de tomar para después sí parcelar la zona. “Eran muchos, hombres y mujeres con hijos, con sus perros y gatos. Trajeron todo y se instalaron. Ni bien llegaron me encerré en mi casa del terror”, contó un vecino del barrio.

“El domingo llegué tarde a casa, pero llegar y ver esa escena me dio mucho miedo. Hoy (por ayer) temía salir para ir a trabajar”, le dijo a EL DIA otra frentista con la voz trémula, y confió que desde entonces ya no deja la casa sola: “Siempre queda alguien a cuidarla. No es justo vivir así, no tener la libertad de salir porque pensás que te van a robar”.

En las pocas horas que lleva la toma, las historias se encadenan a granel y a todas las une la zozobra. Por ejemplo la de aquella vecina, jubilada, que ni bien asistió al desembarco de los recién llegados quiso impedirlo y, sin pensarlo, intentó hablar con los ocupantes. “Pero la avasallaron, se le fueron todos ‘al humo’. Si hicieron eso con una señora mayor, ¿qué pueden hacer con cualquiera de nosotros? Ver esa actitud te neutraliza y preferís el silencio. Da mucha impotencia y angustia”, agregaron cerca del predio tomado.

“Todos deben tener su oportunidad, pero esta no es la forma. Esta gente llegó sin ningún papel de nada al barrio, un barrio de trabajadores en el que todo lo que tenemos lo hicimos trabajando”, aseguró un viejo habitante del lugar, que no dudó en calificar la escena como “una usurpación de terreno”.

Sospechas

No son pocos los testimonios que coinciden en que detrás de la toma iniciada el domingo “hay alguien, gente con un alto poder económico que comanda la situación”. Y completan esa presunción con la aparición en el predio de una camioneta 4 x 4, en el mediodía de ayer.

“Nos queda más que claro que alguien está dirigiendo esto”, era la voz común en Las Palmeras, donde pedían a gritos por la presencia de autoridades.

Por el caso, ya tramita un expediente por usurpación que radica en la Unidad Fiscal de Instrucción Nº 1, donde se dispuso la identificación de los ocupantes y se evalúan las medidas a tomar en las próximas horas.

Los vecinos confirmaron también que se radicó una denuncia policial en la comisaría de la zona.

Consultadas al respecto, fuentes de la Comuna confirmaron que la toma de tierras afecta a un predio privado: “El titular hizo la denuncia y el Municipio acompaña el planteo desde las secretarías Legal y Técnica y de Obras, Servicios Públicos y Planeamiento Urbano, con prueba que demuestra que se trata del titular del lote”, indicaron.

Anoche, según fuentes de la Comuna, comenzaron las gestiones para desactivar la toma por la vía del diálogo. En el barrio esperaban que cuánto antes los ocupantes liberen el lugar.

