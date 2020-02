“Conozco la idea de Milito y lo que quiere”, dijo Pinola

El zaguero central de River, Javier Pinola, aseguró entender la posibilidad concreta que tiene su equipo de obtener la actual Superliga, a la vez que destacó conocer la idea de quien será el próximo DT rival, Gabriel Milito.

“Somos conscientes que está en nuestras manos, que tenemos una ventaja. Si seguimos ganando, sabemos que se puede dar. No pensamos en que está Boca u otro rival. Lo único que queremos es conseguir la Superliga”, explicó el ex Central en rueda de prensa. “Con respecto a los rivales, miramos y analizamos, pero tratamos de sacar los puntos fuertes para contrarrestarlo. No dejo de pensar en el rival, pero me preocupo más por lo nuestro, por fortalecer nuestra idea”, agregó.

Seguidamente, quien ha alternado entre titularidad y suplencia en el inicio del semestre, analizó el cruce del domingo en “Uno”.

“Cada partido es diferente, conozco un poco la idea de Milito. Sé lo que quiere, lo que propone”, aclaró. “Pero últimamente los equipos que juegan con nosotros cambian mucho. Ese es otro dato a tener en cuenta. Sabemos que los rivales siempre dan un plus cuando nos enfrentan y se hace más complicado. Hay que mentalizarse en lo que viene”, explicó.

Por último, quien tuvo su debut en Primera con Chacarita se refirió al malestar de algunos jugadores que pretenden tener más minutos. Sin embargo, el propio Pinola manifestó: “Hay mucha sinceridad en el grupo y en el cuerpo técnico. Estamos bien y hay que apoyar desde donde toque, porque las caras de enojo son normales. Entrar o salir son las reglas del juego y hay que apoyar al que está, ya que ese enojo te da fuerza para mejorar y trabajar”, agregó.

En otro orden de cosas, el plantel se entrenó en el predio de Ezeiza con tareas diferentes para los titulares, que realizaron diversos ejercicios, mientras el resto practicó fútbol en espacios reducidos.

Ya en la jornada de hoy el equipo regresará al trabajo en horario matutino y tal como viene sucediendo el “Muñeco” no dará indicios del once titular, aunque tendrá la posibilidad de contar con el chileno Díaz, quien ya cumplió las dos fechas de suspensión.

De todos modos, no habría cambios y la formación para medirse con el Pincha, se repetiría con: Franco Armani, Lucas Martínez Quarta, Robert Rojas y Javier Pinola; Gonzalo Montiel, Enzo Pérez y Milton Casco; Nicolás De la Cruz e Ignacio Fernández; Suárez y Borré.