La Bomba dijo que la agredían diciéndole “sos la mamá de More”, y ahora la hija de Rial la demanda

“Tarde pero seguro” dice el refrán que More Rial tomó al pie de la letra contra Gladys “La Bomba” Tucumana, a quien demandará por la desafortunada frase que dijo sobre ella.

Si nos remontamos al mes de agosto del año pasado, podemos recordar a la rubia bailantera en el piso de “Intrusos” lamentando el mal momento que vivió al participar en el “Bailando”. “No saben cómo sufrí en esa época, porque encima leía todo porque no era de ese palo. Yo me moría, te juro que me quería tirar de la ventana del hotel donde viví siete meses de mi vida. Me decían cosas horribles”. El conductor del envío, Jorge Rial (padre de la demandante) escuchaba atento su relato, que prosiguió así: “Me decían ‘empanada de esto’, ‘negra villera’, ‘sucia’, ‘patasucia’, ‘tenés un único tema’, ‘ladrona’, ‘tora’, ‘gorda’, ‘cerda’, ‘sos la mamá de Morena Rial’. En toda mi carrera que fue sumamente exitosa, nunca viví esto...”.

En el video se aprecia la cara de asombro del animador del ciclo, que decide dejar pasar el exabrupto de su invitada para con su hija. La joven, por su parte, en ese momento solo realizó un descargo vía Instagram, quitándole importancia: “Ella ya no hacía caso a lo que decían, ya no perdía el tiempo en tonterías, solamente sonreía, sonreía, sonreía”.

Pero ahora todo cambió: More está envalentonada y reparte cartas documento a diestra y siniestra. Ya le tocó a una revista que publicó fotos de ella en la playa y ahora irá a la Justicia a explicar su accionar “La Bomba” Tucumana.

El encargado de explicar la demanda por “calumnias e injurias” fue su abogado Alejandro Cipolla, que en el programa de radio “El Show del Espectáculo” precisó: “Si bien no habíamos hecho nada, no es que se la íbamos a dejar pasar. Ella optó por esperar un tiempo y la semana pasada me ordenó que iniciara las acciones legales, por lo que próximamente la voy a estar notificando. La voy a llevar a tribunales a los fines de que le ofrezca disculpas y haga el resarcimiento económico que corresponde”.

Cuando fue consultado por la cifra que le pedirán a la cantante tropical, el letrado reconoció: “No evaluamos el daño, pero calculo que aproximadamente será por medio millón de pesos” y sentenció que “fue terrible en el contexto en el que se dio, fue un golpe feo. Yo entiendo que Gladys se pudo haber sentido discriminada en el ‘Bailando’, pero podría haber accionado y no discriminar a mi clienta. Estas cuestiones las va a tener que pagar”.

La muchacha volvió a elegir su Instagram para expresarse y posteó los dichos de su abogado, sumando una frase: “La justicia y atropellos no van a ser tolerados, sea quien sea el autor”.

Desde la otra vereda, aún no hay respuestas. Se ve que a la artista oriunda de Tucumán aún le perdura el susto que tuvo en su última actuación, donde una peluquera llamada Jorgelina Zalazar se subió al escenario donde ella estaba cantando, le empezó a gritar y la quiso agredir.

Muy activa en sus redes, además de revelar que demandará a Gladys, More quiso que sus seguidores le hagan preguntas en vivo para poder responderles.

Un usuario quiso saber si formaría parte del panel de “Los ángeles de la mañana” y ella no dudó: “Sí, por qué no”, junto a un emoji con aureola. El conductor del ciclo de Canal Trece y contrincante de Rial, Ángel de Brito, replicó la respuesta de More en su Twitter, incorporándole el ícono del bíceps.