¿Censura?: explican por qué bajaron a Barón del show aniversario

La novela de Jimena Barón continúa: la cantante promocionó su nueva canción “Puta” de forma polémica, fue dilapidada en las redes y en la tevé, terminó en la casa sedada y con asistencia psicológica y cuando se recuperó, se enteró de que habían cancelado el show que iba a marcar su regreso a los escenarios. Furiosa, su reaparición 2.0 tras su video pidiendo disculpas por el revuelo que causó su último tema fue para denunciar la “censura” de quienes la habían contratado: la municipalidad de Comodoro Rivadavia.

Pero desde el municipio del sur dicen que nada que ver. “Lamentamos la ausencia de una reconocida artista como Jimena Barón en los festejos por un nuevo cumpleaños de la ciudad, pero como Municipio debemos ser responsables y mostrar previsibilidad”, indicó la secretaria de Cultura del Municipio, Liliana Peralta.

Y explicó: “Días atrás, su productora suspendió todos los shows dado que no se encontraba en condiciones de actuar y no teníamos certezas sobre su presencia en Comodoro. Por lo que decidimos reprogramar el show para una fecha a confirmar. De esta manera, tomamos los recaudos necesarios. Su presencia implicaba la adquisición de 25 pasajes aéreos y es nuestra obligación cuidar los fondos públicos y de las empresas que nos acompañan en este aniversario”.

Peralta fue conciliadora, sin embargo, y le deseó a Jimena que tenga una pronta recuperación: “Esperamos que su estado de salud sea el mejor y pronto poder recibirla en nuestra ciudad para que brinde un espectáculo de calidad como acostumbra habitualmente”.

Desde Comodoro dijeron que bajaron a Barón porque no sabían si iría, tras su crisis de nervios

Pero desde el búnker de Jimena no hay demasiada conformidad, y siguen pensando que hay gato encerrado. Ayer, la productora Antelofobia hablaba de una “decisión unilateral” a la hora de dar de baja a J Mena del show por el 119º aniversario que se iba a llevar a cabo con la presencia de Cazzu y Barón. La propia artista, quien había denunciado que “esto es muy grave, todos los días inventan mierda nueva para seguir dándome, ahora no me dejan trabajar”.

Pero en la tele Jimena es la enemiga número uno, y muchos no le creen su crisis de nervios. O atacarla da rating, claro. A la vanguardia de este movimiento está Ángel De Brito, que ayer se burló de Barón al afirmar que “pedía que le devuelvan la plata a los fans, pero era un espectáculo gratuito. No sabía ni dónde iba a tocar porque estaba pidiendo que le devuelvan la plata a los fans y nadie pagó un centavo”.

Su panelista, Maite Peñoñori, intercedió diciendo que “los fans le escribieron que iban a ir y que ya tenían comprados los pasajes”. “¿Iban a ir de todo el país a Comodoro Rivadavia a ver a Jimena Barón? Me caigo desmayado acá, dale… No es Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota”, se rió De Brito.

Barón no hizo ayer declaraciones y tampoco habló a través de su cuenta de Instagram, donde volvió a mostrarse activa aunque dedicó varias historias a Morrison y a promocionar que será parte del Lollapalooza. Allí tendrá revancha.