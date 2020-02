Mauricio Macri volvió al ruedo político con una reunión con la mesa chica del PRO

El ex presidente Mauricio Macri se reunió hoy, por primera vez desde que dejó el gobierno el 10 de diciembre con la mesa chica del PRO, tras lo cual la presidenta del partido, Patricia Bullrich, dijo que se "repasaron todos los temas", entre los que mencionó la justicia, el "apoyo dado al gobierno para que negocie la deuda" y "el tema jubilatorio".

El encuentro se hizo en las oficinas del ex mandatario ubicada a metros de la residencia presidencial de Olivos, donde estuvieron el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, el presidente del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo; el titular del bloque de senadores y presidente saliente del partido, Humberto Schiavone, y su compañero de fórmula, Miguel Angel Pichetto.

Bullrich dijo que "repasamos todos los temas, hablamos mucho de la necesidad de cuidar la República y la justicia de estos embates que se vienen avanzando y que hoy se ven en el video de Fernández, que sintetiza la búsqueda de la impunidad".

La ex ministra de Seguridad sostuvo que también se "habló del funcionamiento del Congreso y se lo evaluó como positivo" y manifestó que "también analizamos el apoyo dado al gobierno para que negocie la deuda al votar el proyecto positivamente".

Bullrich, quien ofició de vocera de la reunión junto a Pichetto, expresó que otro de los temas que se habló con Macri fue "la necesidad de fortalecer nuestro rol opositor constructivo en el marco de Juntos por el Cambio" y afirmó que "por otro lado, se ratificó el voto conjunto para la elección del procurador".

"También se habló del tema jubilados y la ruptura del contrato que significaba un sistema automático de movilidad", indicó la presidenta del PRO, y destacó que "somos la principal oposición".

Por otra parte, ante una consulta sobre la derogación del decreto de Macri que dio autonomía al sistema de protección de testigos e imputados, afirmó que "el sistema de protección de testigos lo que hace es recibir a las personas que la justicia considera que están en riesgo de vida".

"Así que auditar desde el Poder Ejecutivo nuevamente o intentar auditar el sistema de protección de testigos por los acuerdos que hizo la justicia es una barrabasada, un error y es una parte más del intento de eludir la justicia de aquellos que han tenido causas de corrupción y llevar a la Argentina a una etapa de impunidad", opinó.

Pichetto dijo que a Macri "lo vi muy bien, lo vi con un gran interés sobre los temas del país, lo vi también con una visión de prudencia y de responsabilidad, analizando también el proceso de tiempo que lleva este gobierno, pero siguiendo atentamente todos los acontecimientos".

"Le hemos transmitido los temas que nos preocupan, que nos ocupan, que nos preocupan y vamos a seguir trabajando con total seriedad", expresó.

Fuentes del PRO dijeron a Télam que en el encuentro hicieron "un análisis de la situación económica del país" y manifestaron que "también se habló de la reforma jubilatoria que se envió al Congreso".

Macri, dijeron las mismas fuentes, mostró preocupación por el pedido de intervención a la justicia de Jujuy y pidió en forma expresa a Ritondo que lo mantenga al tanto sobre los proyectos que ingresen al congreso.

"El ex presidente pidió que se siga un esquema de reuniones asiduas tanto en el PRO como en Juntos por el Cambio", reportaron los voceros consultados tras el encuentro.

Antes de la reunión Ritondo dijo que "no hay un solo referente del PRO; Mauricio Macri ha sido el fundador de este espacio político pero María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad son los tres que vienen liderando el espacio político del PRO".

Schiavoni, en tanto, afirmó que "somos una oposición constructiva, nuestra postura es no poner palos en la rueda pero sí ser firmes en la defensa de los valores del 41% que nos acompañó".

La reunión constituyó el primer encuentro de Macri con el grupo que tuvo una agenda caliente durante la gestión de Cambiemos y en la campaña, tras el término de su mandato el 10 de diciembre.

Macri fue visto hablando de política en un video que se conoció el 25 de enero, en una reunión que mantuvo con dirigentes y afiliados de PRO en Villa La Angostura, Neuquén, donde hizo un balance de su gestión y al hablar de la deuda admitió: "Yo les decía (a gente de su equipo), cuidado que yo conozco los mercados. Un día no te prestan más plata y nos vamos a ir a la mierda. Ellos me decían 'no, seguí'".