Vecinos renovaron su protesta contra ABSA por la extensa escasez de agua

Vecinos y vecinas platenses se hartaron y se plantaron ayer frente a la sede de la empresa Aguas Bonaerenses SA (Absa), en 7 entre 57 y 58, para reclamar por enésima vez por la falta de agua o la baja presión en sus domicilios, así como por las múltiples pérdidas que ya se han extendido por todos los barrios y rincones de la Ciudad.

“Es la cuarta vez que venimos. Solicitamos un informe público sobre las causas que generan los graves y persistentes problemas en el suministro, pero continuamos sin respuesta”, se quejó un hombre del sur del casco urbano.

Son numerosas las zonas de la Ciudad y de la Región que padecen desde hace largo tiempo inconvenientes con el suministro de agua, aunque un sector que no tiene respiro es, precisamente, el sur del casco urbano.

Silvia, una vecina de 62 y 29, consideró que “el problema con el agua, lamentablemente, llegó para quedarse. Llevamos cuarenta años sin inversiones. Esto no se soluciona de un día para otro ni mucho menos. Por lo tanto, debemos ejercer nuestro rol como ciudadanos y hacernos valer: servicio que no se brinda, no se paga”, lanzó, con una experiencia personal a cuestas que obligó a la empresa a condonarle una deuda el año pasado.

“Estuve más de quince días sin servicio y me llegó una factura por el monto total. Yo tengo una hija con discapacidad. La falta de agua me acarrea un sinnúmero de problemas, de manera que puse un abogado y Absa tuve que condonarme la deuda. No nos podemos dejar pasar por encima”, opinó Silvia.

FALTAN OBRAS

Con una base centenaria en materia de infraestructura y dos etapas de ampliación de la red en la década de 1980 -últimas obras que se llevaron a cabo-, la red cloacal y de agua trabaja al límite, dijeron especialistas consultados por este diario.

“Faltan obras. Muchas obras. Y deben darse en un marco de planificación muy estricto. Se han ido sumando edificios, habitantes, y la infraestructura nunca acompañó. Costará mucho salir de este pozo”, añadieron.

Vecinos que se expresaron en la víspera ante la sede de la compañía contaron que “ya es moneda corriente tener una cisterna y una bomba para que suba agua al tanque. De lo contrario, no te podés bañar, ni lavar la vajilla ni muchas otras acciones cotidianas. Eso no es normal, pero ya lo naturalizamos”, reflexionó una joven.

Conocedora del tema por su pasado laboral, Silvia afirmó que “la última obra que se llevó a cabo fue en la década de los ‘80. En ese entonces se amplió, en dos etapas, la red cloacal y la de agua en el casco urbano. Desde entonces no se hizo nada. Pero la Ciudad creció y mucho”.

Volviendo al no pago, la mujer dijo que “si el Estado provincial y municipal, que al menos debería controlar y presionar por las obras necesarias, no nos brindan el servicio, no debemos pagarlo. Ahora me llegaron mil pesos de marzo y abril. ¿Qué me están cobrando, si prácticamente no tuve agua?”, se preguntó.

En tanto, una vez más se han dejado de entregar bidones a los vecinos de Villa Castells y de Gonnet.

Como se sabe, hasta que no se resuelva la disputa entre vecinos y empresa por la potabilidad del agua, Absa tiene que repartir 300 bidones por día en 491 y 11 y otros tantos en la delegación de Gonnet, en 495 y 15. La compañía explicó que no está entregando por falta de envases. Increíble pero real.

Por otra parte, ayer asumió oficialmente el nuevo presidente de ABSA, Germán Ciucci. A su vez, el diputado Diego Rovella (UCR-Juntos por el Cambio) presentó ayer en la Cámara de Diputados bonaerense un pedido de informes al Ejecutivo para que se explique “a qué se debe la falta de suministro de agua en la capital provincial, el plan de contingencia que la empresa elaboró ante tal circunstancia, y el respectivo plan de obras si existiera y si los damnificados serán resarcidos de alguna manera”.

