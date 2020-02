"'¡Mamá! ¡Hay un escorpión en la cama!": enorme susto para un nene platense de 8 años

Un nene de 8 años de edad se llevó un susto enorme esta mañana en su casa de La Plata cuando al abrir los ojos para levantarse se topó con un alacrán en su cama.

El hecho ocurrió en 146 y 412 de la localidad de Arturo Seguí cuando el chiquito se despertó y se predisponía para ir a lavarse los dientes.

Su madre contó a este medio que tras despertarse el niño corrió el acolchado para levantarse e ir a lavarse los dientes cuando de repente emitió un fuerte grito llamándola a ella.

"Mamá, hay un escorpión en la cama", fue el grito que escuchó la mujer.

"Pensé que estaba jugando pero cuando me acerqué y el me dijo eso enseguida vi al alacrán que caminaba en la cama", sostuvo la mujer.

Tras la dramática secuencia, que derivó en un momento de susto y preocupación, el ejemplar fue atrapado y aislado dentro de un frasco.

"Me asusté y no se como pudo haber estado eso ahí con lo limpio que somos y ordenado. Me asusté por que le pudo haber picado", enfatizó la vecina.

En tanto, en sábado apareció un arácnido en una casa de 19 entre 655 y 656 de Parque Sicardi.

Según reclamaron, el alacrán pudo haber aparecido por los pastizales aledaños administrados por una inmobiliaria, a la que apuntaron por no mantener los terrenos en condiciones.

Alda González, investigadora del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE - UNLP - CONICET), explicó que si bien todos los escorpiones tienen veneno, la mayoría no son peligrosos para el ser humano.

En Argentina hay solo un género (Tityus) de importancia sanitaria y dentro de éste, solo dos especies son responsables de accidentes graves a través de su picadura.

Es decir que sólo el 4% de las especies de escorpiones de nuestro país se las podría considerar peligrosas.

En la ciudad está presente la especie Tityus trivittatus, la cual se caracteriza por su color claro amarillento, pinzas largas, con uñas largas y delgadas y una apófisis subaculear.

Esta apófisis se encuentra en el último segmento de la cola y es una segunda punta que tiene el segmento, la cual se encuentra anterior a la punta con la que inyecta el veneno el escorpión.

Otra de las características es que esta especie puede ser partenogenética, o sea que las hembras pueden tener crías sin participación del macho y toda su descendencia van a ser hembras.

O sea que con un solo ejemplar, se puede tener una colonización en un lugar adecuado.González, además explicó que en la zona rural y rural-urbana se encuentra presente Bothriurus bonaerensis, un escorpión mediano, robusto y oscuro.

Estos ejemplares suelen encontrarse en zonas de quintas y su picadura, aunque extremadamente rara, no tiene consecuencias graves para el ser humano.

El grupo de aracnología del CEPAVE hace un seguimiento desde el 2005 de los escorpiones hallados, que la gente acerca al laboratorio para su identificación y de los hallados en las salidas de prospecciones.