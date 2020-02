Las obras anti-palomas del Normal 1 siguen en veremos y prometen empezarlas en marzo

En el cierre del ciclo lectivo 2019, precisamente el 17 de diciembre del año pasado, este diario titulaba que “las obras en el Normal 1 contra la invasión de palomas se demoran”, al menos, hasta este año. La proyección, se esbozó entonces, era comenzar los trabajos en los primeros meses de 2020, para llegar en las mejores condiciones al inicio del ciclo lectivo. Pero, cuando falta apenas una semana para la vuelta a clases, la incertidumbre sigue mandando en la comunidad educativa de 51 entre 14 y 15.

Es que, tal como confirmaron fuentes del colegio a EL DIA, el receso escolar no fue aprovechado por las autoridades educativas para la colocación de redes que cubran los patios y ventanas del edificio e impedir, de ese modo, la intrusión de las aves. En tanto, en la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires (DGCyE), anticiparon a EL DIA que evalúan esa alternativa, aunque las obras comenzarían en marzo.

“No hay ninguna novedad”, soltaron desde la institución que entre todos sus niveles alberga a más de tres mil alumnos, mientras aclararon que “en estos meses no vimos palomas. Suponemos que fue porque, al no haber estudiantes, no hubo comida. Veremos qué ocurre a partir del 2 de marzo”, advirtieron.

Desde el Consejo Escolar de La Plata, su presidenta, Belén Múñoz, destacó ante este diario que “hoy no hay conflicto con las palomas” y que, para darles pelea, “se realizó una limpieza profunda semanal sobre los excrementos que dejan; se repararon taparollos, puertas y ventanas para evitar su ingreso por diferentes aberturas”.

“No hay novedades sobre las obras. Veremos qué pasa el 2 de marzo”, advierten en el colegio

En el Normal 1, como se dijo, hay quienes temen que las aves -cuya invasión el año pasado obligó a la suspensión de clases en forma recurrente- regresen ni bien se reanuden las actividades: “Hay que vér qué pasa cuando comiencen a encontrar comida luego de cada recreo”, y completaron: “Acá, la única promesa que hubo fue la del Consejo Escolar a limpiar la suciedad que dejan las palomas. Eso nos da la pauta de que no se ha hecho nada”.

Nada se traduce como la falta de una solución de fondo a una problemática que ya el año pasado pidió resolver la dirección de Zoonisis de la Municipalidad de La Plata. Lo hizo con un sendo informe que, entre otras cuestiones, recomendaba la colocación de barreras -o redes- que impidan el nuevo ingreso de las aves que, se advertía, transmiten enfermedades.

riesgo de inicio

“La red no se colocó”, admitió Múñoz, y añadió que, pese a ser “una de las tantas intervenciones que se sugirieron desde la comunidad educativa”, su colocación “es muy costosa, y además se sugirió para ser colocada sobre el patio, con lo que sólo acotaria el ingreso de las aves por ese sector”.

Esa obra demandaría una inversión de entre 800.000 y 1,2 millones de pesos, presupuesto del que el Consejo Escolar carece. Por eso, puntualizó Múñoz, “pusimos [al Normal 1] en el listado de escuelas con riesgo de inicio y pedimos intervención a la Dirección Provincial de Infraesructura Escolar para la colocación de la red”. Pero hasta la fecha, “no han depositado la plata para realizar estas obras”.

Consultadas por EL DIA, fuentes de la DGCyE aseguraron que el colegio platense “está incluido dentro de las obras que se realizarán en esta primera etapa del programa ‘Escuelas a la obra’”, que consiste en 752 trabajos de reparación y mejoramiento en colegios de la Provincia que no están en condiciones de iniciar las clases.

Adelantaron en la Provincia que se va trabajará “en distintas reparaciones como la impermeabilización de cubiertas, revoques y cielorrasos”, a la vez que se evalúa “la colocación de redes para evitar el ingreso de palomas”. Las obras, sostuvieron, “comenzarán en marzo” y se realizarán “con fondos provinciales, canalizados a través del Consejo Escolar”.

A la espera de esas obras, en 51 entre 14 y 15 insistían ayer en que la efectividad o no de las medidas tomadas durante el verano para dar batalla a las palomas recién podrá comprobarse el 2 de marzo, cuando más de un millar de alumnos vuelvan a clase.

“Se limpió; se arreglaron puertas y ventanas. La red es costosa”, dicen en el Consejo Escolar