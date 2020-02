Controversia en Gimnasia por una jugadora de voley ex Estudiantes: "No jugará para las Lobas", aseguraron

Un grupo de socios de Gimnasia presentó un escrito con un pedido de apartamiento para una jugadora de voley del club. Se trata de María Elena Romero, quien llegó a Gimnasia proveniente de Estudiantes y en que en algún momento se había expresado en redes sociales en contra de la institución mens sana.

Fueron muchas las manifestaciones en diferentes redes de parte de hinchas albiazules, señalando el comportamiento que había tenido la deportista en su pasado, y que no merecía estar hoy vistiendo los colores del mens sana.

A a partir de allí se gestó el movimiento que terminó en la presentación formal de un escrito de parte del Frente Popular Gimnasista, que pidió se aparte a la jugadora del plantel.

"Desde el Frente Popular Gimnasista expresamos nuestra preocupación por la incorporación de la jugadora de vóley María Elena Romero y pedimos su inmediato apartamiento preventivo. La solicitud se fundamenta en que, durante su reciente paso como integrante del plantel femenino de Estudiantes de La Plata, la Sra. Romero habría realizado gestos ofensivos hacia nuestra institución", dice una parte de la nota.

Y explica que "en sus propias redes sociales, en actitud desafiante y antideportiva, la Sra. Romero posó con una pelota con los colores y siglas de Gimnasia y Esgrima La Plata, en momentos en que las propias jugadoras e integrantes del cuerpo técnico de Las Lobas habían denunciado el faltante de elementos deportivos durante un partido contra nuestro clásico rival, en las instalaciones del Polideportivo".

En tanto, en diálogo con EL DIA, desde el área de deportes del Club se explicó la situación. Si bien se reconoció que se trata de una jugadora que en su momento provocó a la institución cuando jugaba en Estudiantes, no es profesional y no jugará para las Lobas.

Según pudo averiguar este medio, la deportista pidió entrenarse con el equipo amateur de Gimnasia que compite en ARVA, que juega en la Liga platense, a partir de un vínculo que tiene con otra jugadora.

"Jugó en Estudiantes, no nació en Estudiantes, es del interior. Hay una imagen que es real. Vive de manera intensa el deporte y en algún momento hubo una rispidez", manifestaron desde Gimnasia y explicaron: "Gimnasia tiene equipo en La Liga Metropolitana que son las Lobas y dos equipos en ARVA, Gimnasia A y B. Y ella se sumaría para jugar ese torneo. No es contratada ni jugará con las Lobas. No viene a jugar en el equipo de elite de Gimnasia (por mas que tiene nivel) sino que viene a jugar en un equipo amateur".

Por su parte, el dirigente a cargo del voley, Sergio Lamoglia, sostuvo que "la jugadora llegó al club por un vínculo familiar, se hizo socia de la institución y si continúa pagará la cuota de deportista. Ella no es contratada, las compañeras la quieren y es una cuestión delicada expulsar a un socio de la institución".

Además destacó que no es un impedimento que una "jugadora venga de Estudiantes porque ya hay un historial de ello y en algún momento algún deportista pueda haber hecho algún festejo o gesto. En este caso en la nota se la acusa de robo y en ningún momento se puede aseverar que al club le faltó una pelota. En los partidos hay tres pelotas para juego que quedan en mesa de control y 15 que son para entrada en calor. Nunca hubo una denuncia de un faltante de una pelota".

De todos modos, aseguró que "se tratará en comisión directiva para ver los pasos a seguir y se formulará una respuesta a este grupo de socios que presentó la nota".