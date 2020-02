Brigitte Bardot banca a Roman Polanski: “afortunadamente existe”

Brigitte Bardot, actriz que fue mito erótico de los 60, salió ayer en defensa del cineasta franco-polaco Roman Polanski, acusado de violación y que no acudirá a la ceremonia de entrega de los César del cine francés pese a que su película “J’accuse” opta a doce galardones.

“Afortunadamente Polanski existe y salva al cine de su mediocridad”, indicó Bardot en su cuenta de Twitter, un día después de que el director anunciara que no iría a la gala para huir del “linchamiento público” del que se siente víctima.

Dedicada a la defensa de los animales, causa a la que reserva sus escasas apariciones mediáticas, Bardot ya había roto ese silencio en los últimos años para criticar a los grupos feministas del país, los mismos que han puesto a Polanski en su punto de mira.

“Lo juzgo por su talento y no por su vida privada. Lamento no haber rodado nunca con él. ¡Viva Roman!”, agregó la ex actriz, en un mensaje manuscrito que cerró con su firma.

Las doce nominaciones de Polanski han sumergido en la polémica a la ceremonia de los César, cuya gala se celebró anoche.

Ante las últimas acusaciones de violación que pesan sobre el director, que se añaden a las viejas causas que arrastra en Estados Unidos, todas ellas negadas por el acusado, se alzaron voces en su contra.

“Premiar a Polanski sería escupir a la cara de todas las víctimas” porque supondría “decir que no pasa nada por violar a mujeres”, aseguró la actriz Adèle Haenel, que tiene interpuesta una denuncia por agresión sexual contra el director Christophe Ruggia.

DISTURBIOS

Manifestantes y fuerzas del orden se enzarzaron ayer frente a la sala parisina horas antes de la entrega de los premios César.

Entre 300 y 400 manifestantes, la mayoría mujeres, se habían en la Sala Pleyel para denunciar las 12 nominaciones del filme “J’accuse” de Polanski, un honor que feministas y parte de la opinión pública denuncia debido a las acusaciones de violación que pesan sobre el director franco-polaco.

Varias personas con bengalas de humo trataron de acercarse a la sala protegida por policías y vallas metálicas al grito de “Encarcelen a Polanski”. Los manifestantes que trataban de derribar las vallas fueron repelidos por la policía.

“Queremos dirigirnos al mundo del cine, que apoya a (la actriz) Adele Haenel, que denunció agresiones sexuales (por parte de un director francés, ndlr) y con una hipocresía increíble, apoya a Roman Polanski”, explicó a la AFP Celine Piques, portavoz de la asociación “Osez le féminisme”.

Los manifestantes corearon eslóganes como “Polanski violador, cine culpable, público cómplice”.