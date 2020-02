Provincia: convocan a paritarias a docentes y estatales para el lunes 10

El gobierno bonaerense convocará a paritarias a los gremios de docentes y estatales para el próximo lunes, 10 de febrero, en el Ministerio de Trabajo, informaron fuentes del Poder Ejecutivo de la provincia.

Por su parte, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dijo hoy que lo primero que hizo al asumir su gestión, en diciembre pasado, "fue encarar el tema de la infraestructura escolar" y consignó que se relevaron 750 escuelas que no estaban en condiciones de empezar las clases en marzo, ante los reclamos de los gremios por la postergación de pago de un remanente de diciembre en los salarios docentes.



"No voy a hablar de tragedias ni golpes bajos, pero relevamos 750 escuelas que no estaban en condiciones de empezar las clases. Empezó el plan para que puedan iniciar las clases en marzo, cosa que no venía pasando porque había muchas escuelas cerradas por esta cuestión", sostuvo esta mañana el mandatario en declaraciones radiales.

El secretario general de Suteba, Roberto Baradel, dijo hoy que se le pedirá al gobierno bonaerense que se fije una fecha y se pague "lo antes posible" el remanente de diciembre en el salario docente.



"Aun sabiendo que el gobierno de María Eugenia Vidal dejó a la provincia devastada con una situación muy compleja, el salario de los docentes, la infraestructura y los comedores tienen que ser prioridad y eso se tiene que cumplir a rajatabla, por eso estamos pidiendo que se cobre ese remanente", dijo Baradel en declaraciones a FuturoRock FM.



Ayer los gremios docentes recibieron un comunicado del Ministerio de Trabajo bonaerense en el que se les informaba que los maestros cobrarán en los próximos días un aumento del 11,7% por la actualización por inflación del último trimestre de 2019, pero que el remanente de diciembre se percibirá recién con los salarios de marzo.



"Queremos que se fije una fecha de pago y que se lo antes posible a marzo el pago de ese remanente. Lo de las obras se está haciendo con el plan 'Escuelas a la Obra', pero lo salarial también tiene que ser central, por eso reclamamos", dijo el dirigente.

