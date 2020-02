Provincia postergará el pago de una parte del acuerdo salarial con los docentes

El gobierno bonaerense comunicó ayer que no abonará a los trabajadores docentes la última cuota de la cláusula gatillo por inflación de 2019, correspondiente al mes de diciembre del año pasado, e informó que esa obligación recién comenzará a saldarse “a partir de marzo”. Lo hizo a través de un comunicado en el que advirtió sobre la “situación financiera sumamente compleja” que atraviesa la provincia de Buenos Aires.

Tras el anuncio, las reacciones en la oposición no tardaron en llegar. Por caso, el diputado de Juntos por el Cambio, Sergio Siciliano, cargó contra el gobierno bonaerense: “Acaban de notificar a los docentes que no cumplirán con el acuerdo paritario 2019 (no pagarán la última cuota de la cláusula gatillo). Esta decisión es de gravedad, ya que afecta el salario comprometido por los trabajadores”, disparó. Y agregó: “Me llama la atención el silencio cómplice de los dirigentes sindicales -remató Siciliano-. Una vez más queda demostrado que los docentes ni la educación son su preocupación”.

Por su parte, varias horas después del comunicado, el titular del Suteba, Roberto Baradel difundió un breve comunicado en Twitter: “Aún sabiendo que [María Eugenia] Vidal dejó una provincia devastada, para el Suteba el salario de los docentes, la inversión en infraestructura y en comedores escolares siempre fueron, son y serán una prioridad”. Aclaró que la cláusula gatillo será abonada el 7 de febrero y que su gremio “ demanda que se abone el remanente de deuda de diciembre, que es parte del salario de los docentes”.

La decisión gubernamental tendrá un fuerte impacto sobre las sumas que percibirán este mes los maestros de la Provincia.

En el comunicado, la Provincia adelantó que con los haberes de enero, que se empezarán a pagar en estos días, se abonará la cláusula gatillo de octubre y noviembre. Pero no la de diciembre.

“El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires confirma que se respetará lo acordado en la Paritaria Docente 2019. En los primeros días de febrero se cobrará el salario de enero con un 11,7% de aumento, tal como surge del acta acordada en 2019 y de acuerdo a los valores publicados por el INDEC el día 15 de enero de 2020. La Provincia comunicará a los gremios docentes el mecanismo para el pago de la suma que quedó remanente por la diferencia del mes de diciembre último, que comenzará a saldarse en el mes de marzo”, destaca el texto. Y completa: “Como es de público conocimiento, la situación financiera de la Provincia es sumamente compleja. Pese a estas dificultades, reafirmamos nuestro compromiso con las trabajadoras y los trabajadores bonaerenses. Seguimos trabajando para poner a la Provincia de pie”.

En la paritaria docente 2019, el gobierno y los gremios habían acordado el pago de una cláusula gatillo trimestral. Siguiendo ese esquema, con los haberes de diciembre, que se pagan en enero, se debía incluir un aumento que recoja la inflación acumulada en octubre, noviembre y diciembre. Dado que el índice de precios se publica a mes vencido, y la inflación de diciembre recién se conoció en enero, el retroactivo de la cláusula gatillo de ese trimestre se iba a pagar con los sueldos de enero, ahora en los primeros días de febrero. Pero el gobierno de Axel Kicillof comunicó que sólo abonará un incremento por inflación acumulada de octubre y noviembre, sin diciembre.

“El salario no se toca”

La secretaria general de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini, fue la primera dirigente gremial en pronunciarse ayer para advertir que “el salario no se toca, se lo dijimos a todos los gobiernos anteriores y se lo repetimos a este”. Añadió que “el pago de la cláusula gatillo es un compromiso del año pasado y representa una conquista para toda la docencia bonaerense, no podemos pedirle a los docentes que sigan esperando”.

En tanto, el Frente de Unidad Docente Bonaerense -que integran Suteba, FEB, Sadop, UDA y Amet- emitió un escueto comunicado en el que confirmó que, según el Gobierno provincial, “la cláusula gatillo correspondiente al último trimestre de 2019 se efectivizará el 7 de febrero. Asimismo, el Gobierno notifica que no puede hacer frente este mes al remanente correspondiente a diciembre, el cual saldará durante el mes de marzo”. En la última de las tres líneas, el texto concluye que el FUDB está realizando “el reclamo correspondiente”.

Cabe resaltar que este diario intentó comunicarse con los principales referentes del FUDB sin obtener más respuesta que los comunicados emitidos por redes sociales.

En tanto, desde Sadop dijeron que “la relación de empleo privado que tenemos en nuestras escuelas, convierte a los dueños de las mismas en únicos responsables del pago del salario, por ende rechazamos cualquier atraso salarial basado en situaciones relacionadas a la “subvención estatal”, situación ésta ajena a los docentes privados”.