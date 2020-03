Luli Salazar explicó el motivo de su faltazo a la mesa de Mirtha Legrand

El domingo pasado, Luciana Salazar iba a ser una de las figuras invitadas en el programa de Mirtha Legrand. Sin embargo, a último momento la mediática decidió bajarse de su compromiso.

Según trascendió, todo comenzó cuando en "Los Ángeles de la Mañana" publicaron un graph que decía que la modelo y Máximo Thomsen, uno de los acusados por la muerte de Fernando Baéz Sosa, tenían una persona en común.

Al enterarse del detalle, Luciana estalló de ira contra el canal y la productora, por lo cual decidió no asistir al encuentro pautado.

En diálogo con Intrusos, indicó que creo que se trata de un tema político, aunque aclaró: "Saco un poco al canal del tema político pero sí lo olfateo desde la productora. Porque no fue solo este hecho, sino que hace muy poco -de muy mala fe- dijeron algo sobre mi hija y su escolaridad".

Por su parte, desde la producción de los almuerzos de la diva, Nacho Viale aseguró que "fue una falta de respeto y de profesionalismo total" y que "no se deja un programa así, no se abandona. Fue en otro programa de este canal entonces, bueno... que proteste en el otro programa".

La propia conductora, en tanto, opinó: "Tengo una linda mesa, con gente cariñosa pero recién me avisan que se bajó Luciana Salazar. Ella se molestó porque en el canal, en el programa de Ángel de Brito, pasaron que ella tenía una relación con una persona y eso le hizo daño".

Y agregó sobre la decisión de la rubia: "Es un vueltera, es la segunda vez que me deja plantada Luciana. No me gusta eso... Y ahora viene Polino en su lugar. Él de inmediato aceptó y está muy bien para la mesa porque siempre pone un toque de humor".