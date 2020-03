Investigan un segundo ataque tras la feroz golpiza en el colectivo

La investigación del espeluznante ataque en el micro al chico de 17 años, por parte de otro menor de 16, ayer sumó un nuevo dato que hablaría sobre la locura en la madrugada del sábado: el imputado habría ejercido la misma violencia contra otra víctima, al bajar del colectivo.

La investigación que tiene como imputado a L.J.O. ayer sumó un nuevo video tomado con un teléfono celular en el que se observa a un adolescente atacar con patadas y trompadas a otro chico, quien solo intenta protegerse la cabeza con os brazos. En la secuencia de unos 20 segundos, primero está arrodillado y luego se para con intención de huir. El agresor lo golpea con furia hasta que aparecen otros jóvenes y un adulto, que sería un vecino de la zona de Melchor Romero, donde ocurre la escena.

El material, grabado por un testigo, fue incorporado a la causa que está bajo instrucción de la fiscal Carmen Ibarra (UFIJ Nº 3). “Es otra víctima y el mismo imputado”, adelantó una fuente de Tribunales.

Los investigadores buscan determinar si como mencionan testigos, ese segundo arranque de violencia fue al bajar del colectivo de la Línea Oeste, en inmediaciones de 520 y 169 . La víctima sería un menor que intentó socorrer al primer agredido, cuando recibía el castigo en el micro.

Fuentes vinculadas a la causa indicaron que fue citado a la comisaría y enviado a Reconocimientos Médicos Legales, donde se constató que no presenta lesiones que lo pongan en riesgo.

Por el momento, el agresor sigue bajo custodia de su familia, imputado en una causa por “lesiones leves”.

Así las cosas, entre un ataque y otro no habría pasado más de un puñado de minutos.

Todo ocurrió alrededor de las 6 de la mañana. Cuando el micro se acercaba a la zona de 520 y 161, un chico de 17 años que iba sentado en el fondo, contra la puerta trasera recibió la compañía repentina de varios adolescentes. Uno le preguntó de dónde era y al responder “de Abasto” escuchó a su interlocutor decir que el grupo era de Romero. Sin otra palabra, ni gesto, descargó cuatro o cinco codazos en su cabeza. Luego, bajó junto a sus acompañantes.

Alguien grabó esa secuencia de extrema violencia. Claudio, el padre de la víctima, consideró que el grupo formado por una decena de chicos había “premeditado” todo y la grabación con el teléfono indica eso. También denunció que su hijo fue golpeado por el resto del grupo al bajar. La madrugada se completaría en la calle, con lo que mostró el segundo video incorporado a la causa.

“Vi a otro chico, no al que crié”

Los padres del menor imputado por la Justicia ayer se mostraron dolidos y críticos con su hijo. “Vi a otro chico, no al que yo crié. Le enseñé otros valores. Yo no le enseñé a que se pelee. A que salga en un micro a pegar salvajemente a ese chico. Vi otra persona”, dijo al borde del llanto Verónica, madre de L.J.O. La mujer contó que se enteró todo por una vecina, quien le mostró el video del micro. “Levanté a mi hijo. Le conté lo que había pasado, le dije que se cambiara y lo presenté en la Fiscalía ese mismo día”, dijo la mujer y añadió que “de lo que hizo se tiene que hacer cargo. Yo no lo iba a ocultar. Pensé que era un Fernando (Báez Sosa) más cuando vi cómo lo golpeaba”, concluyó situándose en la tragedia de Villa Gesell, marcada por la violencia entre jóvenes y de madrugada.

Por su parte, Carlos, el padre dijo que “lo único que me sale es pedir disculpas a los padres” del chico de Abasto. En la línea de su pareja, indicó que si L.J.O. “tiene que cumplir algo que lo cumpla. No voy a apañar en eso”.

Según dijeron los padres, su hijo “quiere hablar con los papás y el chico. Le pedimos que hable y que demuestre que está arrepentido”.

Los padres del chico imputado dijeron que debe responder ante la Justicia y pidieron disculpas