Entraron por la fuerza en la casa de una mujer de 83 años y murió de un ACV

A la mujer le llamó ayer la atención que a las 8.30 de la mañana el diario EL DIA siguiera tirado en la puerta de la casa de su vecina, en el 1257 de la calle 39 entre 20 y 21, sobre todo porque Carmen Rodríguez (83) era metódica, tanto para levantarse a determinada hora como en su rutina de encarar la mañana leyendo el periódico. Ese detalle puso en alerta a la vecina, quien primero intentó contactarse con Carmen y, a falta de respuesta, probó suerte con su sobrino.

Fue él, Gerardo Rodríguez (52) quien entró por la puerta principal (cerrada, pero sin llave) de la casa de su tía y la encontró tirada boca arriba en la cama de su cuarto, vestida, aunque descalza. Estaba muerta. La rodeaba un caos tan inaudito como ese quiebre en la rutina que, al sorprender a la vecina, puso en marcha el operativo que desencadena cualquier homicidio.

Luego de que Rodríguez llamó al 911 una ambulancia se acercó a la vivienda indicada, y, con la constatación del deceso, empezaron a arribar patrulleros, peritos y el fiscal en turno, Marcelo Romero.

La tremenda noticia circuló de boca en boca y por grupos de WhatsApp, en un barrio que está seriamente preocupado por la inseguridad y se estremeció hace muy poco con otro crimen en torno del cual persisten todavía muchas dudas. Fue a nueve cuadras de donde ayer se concentraron los móviles de la Policía, en 29 entre 40 y 41, donde hace casi dos semanas el arquitecto Guillermo Bertolotti (62) fue asesinado a tiros y baleada también su esposa. Por este hecho fue detenido el hijo de la pareja, Nacho, de 28 años.

Conclusiones forenses

Los peritos que revisaron el cuerpo de Carmen en la escena observaron que tenía un hematoma en un brazo y en la cara, concretamente en los pómulos, por lo que presumieron que la habían asesinado sofocándola.

Respaldó esa sospecha el informe de un forense que determinó como hipótesis inicial que la muerte había sido por asfixia traumática. Sin embargo, la autopsia realizada en las primeras horas de la tarde de ayer descartó parcialmente ese pronóstico.

Según fuentes judiciales, los peritos confirmaron que Rodríguez se había asfixiado, pero concluyeron que fue como consecuencia de un accidente cerebro vascular (ACV) hemorrágico que habría padecido entre 18 y 24 horas antes de que la encontraron, es decir, entre las 8.30 y las 14.30 del jueves.

“Creemos que la víctima fue sorprendida en la intimidad de su casa, que probablemente la golpearon -sin que eso la haya matado- pero sufrió un estrés tan fuerte que le causó un ACV”, explicó una alta fuente de la investigación antes de confirmar que la causa sigue caratulada como “homicidio”.

Aunque todos los indicios apuntan a que se trató de un asalto, por el momento no figura ese agravante.

El hecho -que hizo trepar a 20 la cantidad de víctimas de homicidios dolosos en la Región en lo que va del año- se descubrió alrededor de las 8.30 de la mañana, cuando Rodríguez entró en esa casa que su tía compró hace muchos años en La Loma y en la que siempre vivió sola.

Los investigadores observaron que una ventana lateral que da a un pasillo tenía la reja violentada (habían separado los barrotes), por lo que presumen que por allí se colaron los intrusos, aunque habrían escapado por la puerta del frente, que dejaron cerrada, aunque sin llave. A las llaves se las llevaron. ¿Actuó más de una persona?

“Carmen tenía 83 años y no era robusta, de modo que un solo hombre habría bastado para controlarla”, reflexionó un pesquisa, sin descartar que pudieron participar varios más.

Los peritos de Policía Científica trabajaron durante horas en la búsqueda de rastros que podrían ayudar a despejar ésa y otras dudas, además de aportar pistas para identificar a los responsables. Concentraron la búsqueda en la habitación de Carmen, porque fue “el único ambiente que estaba totalmente revuelto”, confirmaron distintos voceros.

“O tenían el dato de que ahí guardaba dinero- dijo uno de ellos- o fueron a lo seguro, ya que, en general, los jubilados esconden su plata en los dormitorios”.

Lo cierto es que nadie puede asegurar que el o los criminales se hayan llevado algo del domicilio.

“Carmen no guardaba dinero en su casa”, dijo a este diario el director teatral Leo Ringer, hijo de una de las mejores amigas y sobrino de corazón de la víctima: “La conozco desde que nací”, resumió. De hecho, Rodríguez iba todos los días a la escribanía y al teatro de 3 y 47 (ver aparte).

Bajo la instrucción del fiscal Romero los pesquisas escucharon ayer varios testimonios y buscaron en los alrededores cámaras de seguridad que pudieron haber filmado el ingreso o la salida de personas de la casa de Rodríguez a partir de media mañana del jueves.

Fuentes judiciales confirmaron que obtuvieron “muchísimo material” de dispositivos privados, en un barrio que, golpeado por la inseguridad, apuesta a las alarmas vecinales y a la vigilancia individual desde hace rato (ver aparte).

Todas esas imágenes ya comenzaron a visualizarse desde ayer. Por ahora, entonces, no hay sospechosos.

El perfil

Carmen era soltera, no tenía hijos y su familia estaba conformada por sus dos sobrinos, hijos de un hermano que falleció hace algunos años: Gerardo, que vive en Berisso (y fue quien la encontró fallecida) y Adriana Rodríguez, dueña -con su marido- de un complejo de cabañas en Córdoba (anoche estaba viajando hacia La Plata). Eran parte también de ese círculo Leo y su mamá Rosa Mancuso, a la que Carmen conoció desde muy chica.

“Ya a los 17 estaban trabajando juntas y se veían todos los días- amplió Leo- si no estaban en la escribanía (de la que él es titular desde que Rosa se jubiló en 2012), estaban en el teatro (La Nona, en 3 y 47)”.

Recordó que el último miércoles no había ido a visitarlos porque llovía mucho, pero se ocupó de llamarlos para avisar. El jueves tampoco fue, pero no hubo llamado. Preocupada, Rosa intentó contactarla, sin respuesta: “Me dijo ‘si no está en el médico está muerta’”, contó Ringer, aludiendo al triste vaticinio de su madre.

Ayer a la mañana el teléfono de Leo sonó muy temprano: era Gerardo Rodríguez, con la peor noticia.

