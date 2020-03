En plena amenaza por el COVID-19, la falta de agua castiga a más vecinos

En tiempos de prevención para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus, la falta de suministro de agua en los hogares de La Plata se ha convertido en un problema de suma preocupación para muchos vecinos. Según alertaron desde distintos barrios “no tenemos una gota y después piden que nos lavemos las manos”. Como se sabe, una de las medidas que las autoridades recomiendan tomar para cuidarse del virus originado en China es la higiene personal, sobre todo el lavado de manos, para lo cual el agua es sin dudas un elemento de primer orden.

Uno de los puntos más afectados por la falta de agua era Villa Elvira. Entre los reclamos realizados se encuentra el que radicó Liliana Martínez, desde 78 bis y 8, al enfatizar que “no sale una gota y después piden que nos lavemos las manos. La usuaria aseguró que “llamé a ABSA y me dijeron que las usinas no están funcionando”. Esa respuesta le provocó “indignación” porque, según consigno, “venimos teniendo problemas y haciendo planteos desde mayo del año pasado pero no tuvimos respuestas y finalmente llegamos a esta situación de suma preocupación”.

Noelia, otra damnificada, expresó que “no resuelven nada a pesar de que no es la primera vez que hacemos el reclamo, ya que venimos con problemas desde el año pasado. Y añadió: “Ahora con el tema de la pandemia no podemos tener higiene porque no se atendió nuestro problema”.

Angela, frentista de 78 bis entre 8 y 9 contó que “esta escasez afecta a todo el barrio desde mayo del año pasado, es terrible”. Y graficó que “no hay ni una gota desde ayer, al parecer por una rotura en la usina Bosques, según nos dijo ABSA”.

La lista de barrios con problemas con el agua incluyó: 7 y 79; 78 bis entre 5 y 6; 3 entre 66 y 67; 40 entre 115 y 116; 19 y 68; 16 de 43 a 78; y en la zona de 64 y 12; 11 y 61; 8 y 79; 20 y 61; 19 y 68; 14 y 59.