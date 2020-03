Recién llegada de Málaga y desde la cuarentena, una ex concejal platense cuenta lo que le tocó vivir

"No tuve miedo ni tengo miedo. El miedo paraliza y en estas cuestiones debemos actuar rápidamente. Pero admito que es muy fuerte lo que está pasando y lo que tocó ver y vivir. Ver el Ejército en las calles desiertas, todo cerrado, volver desde un aeropuerto fantasma, en un avión donde todos, los pasajeros y las azafatas, estaban con guantes de látex y barbijos Y comprobar que al llegar a Ezeiza todos esos recaudos quedaban en la nada porque la gente salía del avión y se volvía a amontonar para salir rápido del aeropuerto".

Susana Sánchez fue concejal platense por la Coalición Cívica entre 2007 y 2011 y por estas horas está en cuarentena tras su regreso de España. Un viaje de placer para visitar parientes y amigos en Málaga y disfrutar de las playas de la legendaria Costa del Sol pero que tuvo que modificar y acortar en una semana para apurar el regreso a Argentina.

"Cuando llegué a Ezeiza tomé un remise y me vine a casa. No quise que mis hijos se expusieran yéndome a buscar. Me dejaron la heladera llena. Son quince días que hay que pasar y es por mi bien y el de los que me rodean porque cuidarse uno, hacer la cuarentena, es cuidar a los demás. Hay que tomar conciencia de la gravedad de esto que a lo mejor en unos días pasa pero si no pasa y se agrava hay que tratarlo con mucho respeto y responsabilidad".

Desde su cuarentena en su casa de La Loma, Sánchez compartió algunas impresiones de su viaje en tiempos del coronavirus. "Llegué los primeros días de marzo y pensaba quedarme hasta fin de mes pero decidí cortar el viaje. Percibí que España recién tomó conciencia hace una semana de la gravedad del problema. Y cuando digo España hablo de las provincias, de las ciudades. En Madrid me parece que ha sido diferente, ahí fueron más rápidos en actuar".

En Madrid el Ejército patrullas las calles y la gente solo puede salir de a uno para ir al supermercado y volver enseguida a su casa. Yo pensaba quedarme unos días en Madrid pero desistí. Hay mucho control. No hay bares, las sillas encadenadas, nadie hace nada".

Otro dato que aportó la ex concejala platense tiene que ver con la actitud de las líneas aéreas a la hora de aceptar cambios de pasajes para adelantar vuelos. "Iberia me cambió el pasaje sin costo por ser una persona en edad de grupo de riesgo pero me dijeron que otras aerolíneas cobran por ese adelantamiento".

Durante su estadía en Málaga, en el sur soleado de España, Sánchez asistió a los primeros aprestos ante la emergencia. "Fueron cerrando todo, las escuelas, los bares, el Ejército empezó a patrullar las playas para evitar que la gente vaya".

Entre otros pasajes de su experiencia Sánchez calificó como "muy fuerte" lo vivido en el vuelo de regreso de Málaga a Madrid donde a esa altura "ya todo el mundo andaba con barbijos y guantes de látex y más fuerte todavía fue al llegar a Madrid y encontrar un aeropuerto fantasma".

Todo cerrado, hasta los bares. Sánchez contó que en la única cafetería abierta la cola era "infernal" para hacerse de un café.

"Dentro de Barajas, en el trencito que te lleva de una terminal a otra eramos un cordobés y yo y todo el vagón vacío. Impresionante. Y cuando llegamos a la terminal que nos correspondía para tomar el vuelo a Argentina eramos casi todos argentinos y uruguayos. Charlé con un muchacho de Hamburgo que se estaba yendo a Uruguay porque no lo dejaban entrar a España. Situaciones de película", reflexionó.

Para Susana Sánchez, el uso del barbijo es "absolutamente útil". Y agregó: "todos dicen que el barbijo no sirve para las personas sanas pero no estoy de acuerdo, el barbijo sirve porque preserva del contagio. De otra forma no se explica que el personal del aeropuerto, las azafatas, la policía, todos lo usen".

Respecto las posibilidades de acceder a los barbijos y el alcohol en gel, Sánchez contó que no debió pasar por la experiencia de la especulación puesto que "para las elecciones legislativas de 2009 yo era concejal y compré como 1.000 barbijos para darle a los fiscales porque por entonces estaba la Gripe A. Y los que sobraron los traje a casa de manera que en este viaje me llevé algunos y no tuve necesidad de comprar. Con el alcohol en gel me cobraron 2,50 euros (cerca de 250 pesos argentinos) un frasco de 30 mililitros y oí a gente quejarse por el abuso en los precios".

La ex concejal platense contó que al llegar a Ezeiza les tomaron la fiebre con un aparato a distancia y que otra vez la impactó la imagen de "ver a todo el personal con barbijos y trajes como en esa película de Dustin Hoffman".

Pero tanto cuidado de poco parece servir, según contó.

"En Ezeiza desinfectaron el avión con nosotros adentro y al bajar tuvimos que hacer una declaración jurada, medidas con las que estoy absolutamente de acuerdo. Pero los argentinos tenemos que ser más responsables. Salimos del avión y ahí otra vez todos juntos, pegoteados, enloquecidos para salir y sin respetar el metro de distancia. ¿Qué apuro había si igual ibas a salir?", reflexionó.

Desde su cuarentena dice que "me siento bien pero no sé si dentro de una semana me voy a sentir igual. Hay que ser responsable. Hay que entender que cuidarse uno es cuidar al otro. Estando allá escuché al presidente y me pareció bien lo que dijo. No así el ministro de Salud que debería renunciar después de meter la pata y hacérsela meter al presidente".