Por el coronavirus, estrellas de cine se unen a la "Mujer Maravilla" para cantar "Imagine"

La actriz y modelo israelí Gal Gadot, conocida mundialmente por encarnar la versión cinematográfica actual de la Mujer Maravilla, publicó un video en el que canta “Imagine”, de John Lennon, junto con varias figuras de Hollywood con la intención de mostrar unidad en tiempos de pandemia de coronavirus.

En el video posteado en su perfil de Instagram, Gadot relata que mientras va por su “sexto día de ‘autocuarentena’” se sintió “filosófica” por lo que está ocurriendo en el mundo.

“Este virus ha afectado al mundo entero. A todos, no importa quién eres, de dónde provienes, estamos en esto juntos”, dijo la actriz tomando algunas de las líneas más conocidas de la canción/himno de Lennon, editada en 1971.

Staying home is my super power ✌🏼 and urs!Please every1 take care of yourself,ur loved ones and us all. The sooner we all stay home & keep ourselves from catching this Very contagious virus🦠the sooner we can go back to our lives🙏🏼❤#WeAreAllOne pic.twitter.com/F7CBrKiP2b