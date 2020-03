Con la firme chance de que AFA saque un descenso, Gimnasia regresó con ánimo renovado

Gimnasia se entrenó esta mañana en el predio de Abasto, con ánimo mejorado debido a la victoria contra Atlético Tucumán, pero también porque no pudieron sumar mucho sus rivales directos por la permanencia. Perdieron Aldosivi, Colón y empató Central Córdoba de Santiago del Estero. Hoy será el turno de Patronato, quien recibirá a Talleres y que tiene los mismos puntos que el Lobo en la pelea.

Pero estas buenas noticias, además se están viendo alimentadas por la posibilidad creciente de que se quite un descenso y sean finalmente dos y no tres los equipos que perderán la categoría. Aunque todo sigue en análisis en calle Viamonte y el miércoles podría haber novedades al respecto.

Tal como había anticipado este medio el pasado jueves, la intención de suprimir un descenso estaba latente. Una de las posibilidades que se barajan es la de mantener el números de 24 equipos, y el tercer descenso podría reemplazarse por una promoción con el perdedor del Torneo Reducido.

ENTRENAMIENTO CON EL GALLEGO

El grupo se entrenó bajo las órdenes de Sebastián Méndez, ya poniendo el foco en lo que será el compromiso contra Boca en la Bombonera. Un encuentro que podrá definir nada más ni nada menos que al campeón de la Superliga, ya que el xeneize pelea con River por la coronación.

El plantel se hizo presente en el predio de Estancia Chica, donde aquellos futbolistas que sumaron más minutos contra Atlético realizaron movimientos regenerativos, mientras que el resto llevó a cabo un trabajo futbolístico.

Para visitar al xeneize, el equipo tendría, en principio, una modificación que será obligada: Lucas Licht por el suspendido Matías Melluso. Se verá después, cuando Diego Maradona se sume a las tareas, si se toca algo más dentro del once. No fue bueno el rendimiento de Maximiliano Cuadra y quizás Maximiliano Comba o José Paradela tengan una chance en lugar del ex Racing, pero será cuestión de esperar.

Por su parte, Jonathan Agudelo ya está plenamente recuperado de un desgarro y también podría pelear un puesto con Nicolás Contín. Misma situación para Lucas Barrios, quien en el último juego no concentró.