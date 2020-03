El 80% de los infectados con coronavirus en el país tienen entre 15 y 59 años

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, afirmó hoy que "no se está evidenciando en este momento" una "sobrecarga del sistema de Salud" y alertó que "los que más se infectan son los más jóvenes, los activos" dado que en el país el 80%de los casos corresponden a personas de entre 15 y 59 años.



La funcionaria señaló que los más jóvenes pueden ser "asintomáticos" vectores de la infección hacia los grupos de riesgo, por lo que insistió en que "extremen las medidas de distanciamiento social".



Al encabezar el informe diario elaborado por el Ministerio de Salud, la funcionaria dijo que "no se está evidenciando en este momento" una "sobrecarga del sistema de salud" que es el principal indicador de la transmisión comunitaria de la enfermedad.



Aunque Argentina ya anunció que existe un caso de infección que no está relacionado con viajes a zonas pandémicas o de contacto estrecho con aquellos que visitaron esas zonas, "en el día de ayer se ha definido el inicio de transmisión comunitaria en lo que es AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires)".



Por otro lado, en el reporte diario matutino del ministerio de Salud se informó que en la Argentina el 59,1% de los casos corresponde a masculinos y el 40,9%, a mujeres.



La "mediana de edad es 44 años", agregó Vizzotti.



El reporte indica, respecto de las franjas etarias afectadas, que el 2% de los casos registrados corresponde a menores de 14 años, el 80% a casos de entre 15 y 59 años; el 18% a casos de mayores de 60.



En total se han constatado 1.453 casos negativos por laboratorio y 1.735 casos descartados por investigación epidemiológica y a la fecha fueron dados de alta 63 casos, indica el informe distribuido esta mañana.



Vizzotti señaló que 55 casos positivos están siendo revisados por las autoridades para determinar cuál es el origen de la infección.



"Cuando nos preguntamos por qué (todos deben cumplir con el aislamiento), es porque los que más se infectan son los más jóvenes, son los que circulan más y son los que pueden transmitir la infección a los que tienen más riesgo. Un contacto con alguien joven con una infección leve, puede ser determinante para infectarse y tener una complicación" en un mayor, añadió.