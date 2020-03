Macri reiteró su apoyo a las medidas del Gobierno

El ex presidente Mauricio Macri y las principales figuras del PRO pidieron “seguir acompañando las medidas del Gobierno nacional para limitar” la propagación del coronavirus en el país, a través de una videoconferencia que mantuvieron para analizar la evolución de la situación nacional frente a la pandemia.

El ex mandatario dialogó con la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la presidenta del PRO, Patricia Bullrich; el ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto; el jefe del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, y los senadores nacionales Humberto Schiavoni y Esteban Bullrich.

Los dirigentes opositores se mostraron de acuerdo en tres ideas principales: seguir acompañando las medidas del Gobierno nacional para limitar la propagación del virus; insistir en la importancia de hacer cumplir la cuarentena obligatoria con el mayor rigor posible y marcar la preocupación por los “posibles efectos económicos y sociales de la expansión del virus y las medidas para combatirlo”.

Vidal, por su parte, dijo en un video que circuló por WhatsApp que “si cada uno pone su parte, vamos a estar menos solos y vamos a salir adelante. Poner nuestra parte es acompañar y apoyar las decisiones del presidente”, sostuvo.