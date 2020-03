Toma en Los Hornos: los vecinos temen que la situación sea "irreversible"

Convertida en lo que sería la usurpación de tierras más grande de la Provincia -por las enormes dimensiones del predio-, la toma ilegal de terrenos se expande en Los Hornos en un clima de tensa calma. Cada día que pasa los límites de la cuadrícula de tierras a las que se aferran los ocupantes de los lotes que van de 76 a 91 y de 141 y 153 se extienden un poco más.



Si uno se para en 143 y 76, hasta donde llega la vista “ya está todo copado”. Y más allá también. Lo que se ve a lo largo de ese descampado interminable es una cuadrícula trazada con cintas, sogas, alambres, varillas y palos. Las escasas estructuras que levantaron son, por ahora, de lo más precarias. Apenas unos palos y postes atravesados por nylons que se dejan ver en esa vasta llanura que, montados a caballo, recorren un puñado de gendarmes. “No sabemos bien para que están porque no actúan, la gente sigue llegando igual para instalarse”, deslizó un vecino.



Si hay algo en lo que coinciden quienes llevan años viviendo en la zona es que “la mayoría de los que tomaron tierras no tienen un problema habitacional”. ¿Por qué piensan eso? “Porque vienen, toman las tierras y se van. De las 8 a las 17 es poca la gente que se ve en los lotes. Después de esa hora llegan en diferentes vehículos para cuidar los terrenos que han tomado. Y luego se retiran. La mayoría no pasa la noche acá, no están debajo de las lonas”, aseguró otro frentista. “Es como si estuvieran esperando a saber qué decisión va a tomar la Justicia, si los dejan o los sacan. A nosotros nos preocupa que se torne irreversible”, agregó.

Sobre las dimensiones que tienen las improvisadas parcelas, en la zona cuentan que -por lo general- se ven “loteos” de 10 por 50 metros y otros de 10 por 100 metros. “Hay quienes les ponen carteles, con sus nombres o el de sus familias. Lo que es seguro es que si no día no venís a cuidarlo te lo roban, porque se pelean entre ellos por la posesión”, describieron.

Desde el 16 de febrero, los vecinos viven una pesadilla que crece con el correr del tiempo. En ese plazo realizaron denuncias por amenazas y aseguran que todas las noches se escuchan disparos.

Las actuaciones judiciales, en tanto, arrancaron en el fuero penal. Luego, el 21 de febrero, pasó a la órbita federal, cuando quedó certificado que los terrenos pertenecen a la Administradora de Bienes del Estado (ABES). Desde entonces, aseguran los frentistas afectados por la toma, “no hubo movimientos en la causa, no hay orden de desalojo, y por lo tanto no paran de entrar usurpadores”.