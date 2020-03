La M-19 de La Plata RC, de gira en Australia y Nueva Zelanda

La Menores de 19 de La Plata RC se fue de gira a Nueva Zelanda y Australia y entre otras ciudades visitarán Sidney, Auckland, Dunedin y Christchurch (aquí presenciarán por el Súper Rugby al campeón Crusaders vs Reds). Además tendrán encuentros frente a High School Old Boys , Christchurch RFC y Alhambra RFC. La frutilla del postre: un desayuno con los All Blacks dónde podrán interactuar con los “Hombres de Negro”.