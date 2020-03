Italia registró una baja del 50% de los nuevos contagios

Mientras el primer ministro Giuseppe Conte reconoció que el país está “en la fase más aguda” de la pandemia, Italia registró una baja del 50 por ciento de los nuevos contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas y logró el mayor número de personas recuperadas desde el inicio de la pandemia.

“En las últimas 24 horas murieron 812 personas y hay 1.648 nuevos positivos”, anunció el titular de la Protección Civil, Angelo Borrelli, en conferencia de prensa.

Si bien la cifra de víctimas representa un alza respecto de los 756 informados el domingo, la cantidad de nuevos positivos es más de la mitad de los 3.851 divulgados ese día, para un total de 101.739 infectados con coronavirus en más de un mes.

Borrelli agregó además que se alcanzó la cantidad de 1.590 personas curadas, lo que “representa el número más alto desde el inicio de la pandemia”, planteó.

Con las cifras informadas, Italia alcanzó las 11.591 víctimas desde el primer fallecimiento registrado el 21 de febrero, de las que 6.818 se concentran en la región norteña de Lombardía.

El premier Conte reconoció que Italia está “en la fase más aguda” de la pandemia, al tiempo que sostuvo que “es difícil hacer previsiones exactas”.

“Los expertos son prudentes todavía, pero es razonable pensar que estamos cerca del pico”, aseveró Conte.

Según el ministro de salud Roberto Speranza, por recomendación del comité técnico científico que asiste al gobierno, las medidas se prorrogarán “al menos hasta Pascua”, lo que mantendría las restricciones hasta el 12 abril, si el premier Conte confirma la nueva fecha tras el consejo de ministros previsto para los próximos días.

Las autoridades italianas sostienen que en un “máximo de diez días” podrían empezar a verse los descensos en víctimas y nuevos casos de COVID-19, una vez que se vean los efectos concretos de las medidas de aislamiento, según planteó hoy el viceministro de Salud Pierpaolo Sileri en declaraciones radiales.

Conte se reunió en el Vaticano con el papa Francisco para analizar las consecuencias de la pandemia, a horas de que venza la primera serie de medidas de restricción que el premier dispuso hasta el 3 de abril pero que ya anunció que prorrogará.

Según indicaron en el ministerio de salud, la edad media de los fallecidos es de 78 años, y la franja etaria más comprometida es entre 70 y 89 años. La estadística marca además que solo 84 víctimas tenían menos de 49 años.

Una Señal positiva en España

Mientras, la nómina de muertos y contagiados aumentó en las últimas 24 horas en España, aunque a un ritmo más lento, lo que da una señal de esperanza a las autoridades justo en el momento de la entrada en vigor del confinamiento total de la población.

El gobierno de coalición progresista de Pedro Sánchez, no obstante, se enfrenta a una oposición cada vez más dura, que le reprocha “mentiras” lanzadas sobre la pandemia y amenaza con boicotear los últimos decretos gubernamentales, considerados claves para el control efectivo de la transmisión de la enfermedad.

España registró 812 nuevos fallecidos, lo que elevó el total de víctimas fatales a 7.439, mientras los contagios ya son 85.282, tras contabilizarse 6.398 enfermos más, cifra algo menor que en las últimas jornadas.

En cuanto al número de contagios, España superó a China, que registra 81.479. El incremento en 6.398 positivos representa un 8% más que el día anterior, lo que significa que el país registró cinco días de descenso porcentual consecutivo de nuevos casos.

Francia: más de 3 mil muertes

Francia llegó a un total de 3.024 muertes por coronavirus y 44.550 casos confirmados, y registró el mayor aumento diario de decesos, 418, según anunció el director general de Sanidad, Jérôme Salomon.

Salamon señaló que de los 44.550 casos confirmados, hay ingresadas más de 21.000 personas, con 5.056 de ellas en terapia intensiva. Más de la mitad de este último grupo tienen entre 60 y 80 años.

En tanto, el número de muertos en el Reino Unido alcanzó los 1.408, un aumento de 180 respecto del domingo, mientras que la cantidad de personas que dieron positivo es de 22.141, una cifra que generó esperanza de una posible desaceleración de los casos, según los médicos expertos del gobierno británico.

EE UU y Brasil

En Estados Unidos, el número de infectados es de más de 158.000 y los muertos más de 2.900, casi la mitad en el estado de Nueva York. Mientras que en Brasil, la crisis de salud se está convirtiendo en un grave problema político para el gobierno de Jair Bolsonaro. La negativa del presidente a aceptar la seriedad de la pandemia y apoyar un confinamiento general tuvo una nueva escalada cuando un grupo de ex candidatos presidenciales y líderes de la oposición de centro, centro-izquierda e izquierda pidió la renuncia del mandatario. Bolsonaro “no está ya en condiciones de seguir gobernando” y “enfrentar una crisis que compromete la salud y la economía”, sostuvo la carta pública firmada por los ex candidatos Ciro Gomes, Fernando Haddad y Guilherme Boulos, y los presidentes de los partidos de los Trabajadores (PT), Socialista Brasileño (PCB), Democrático Laborista (PDT), Socialismo y Libertad (PSOL), Comunista do Brasil (PCdoB) y Comunista Brasileño (PCB).