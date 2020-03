Brisa de abril: la cuarentena se renueva y las propuestas de la televisión también

Más que nunca, necesitamos series nuevas, y los servicios on demand, por suerte, vienen recargaditos el mes que comienza mañana, con estrenos pesados como la cuarta parte de “La Casa de Papel” o la esperada “Run”, y mucho más para que grandes y chicos chusmeen mientras intentan matar el aburrimiento de los días de cuarentena.

El gran estreno del mes, es, claro, “La Casa de Papel”, el fenómeno mundial sobre el equipo de atracadores más cool del mundo, que aterriza en la pantalla de Netflix, ya: el 3 de abril se podrá ver la temporada completa, junto a un documental que relata el fenómeno de la serie española.

La temporada cuatro de “La Casa de Papel” estará disponible desde el viernes

Antes y después, la N roja tiene varias novedades para todos los gustos. En materia de series, mañana estrena la miniserie de cuatro episodios “How to Fix a Drug Scandal”, sobre la química Sonja Farak, que se volvió adicta a los narcóticos que tenía que poner a prueba. Entre una frondosa oferta de nuevas series, se destacan dos con aroma adolescente: la comedia de transición a la adultez “Yo nunca”, inspirada en la infancia de Mindy Kaling (27 de abril) y “Summertime”, serie italiana basada en la taquillera cinta española “A tres metros del cielo” (29 de abril). En abril también tendremos nuevas temporadas de la gloriosa serie documental de fútbol “Sunderland hasta la muerte” (desde mañana), “La Casa de las Flores” (desde el 23) y la agridulce serie de Ricky Gervais “After Life” (24 de abril). Y, desde mañana, toda la serie de culto “Community” estará disponible.

También en el popular servicio bajo demanda se estrenan algunas películas, como la romántica “Amor. Boda. Azar”, que llega el 10 de abril con un abonado de la casa, Sam Claflin, como protagonista, o la gran apuesta cinematográfica del mes para la plataforma: “Misión de rescate”, película de acción con Chris Hemsworth interpretando a un intrépido mercenario sin nada que perder que recibe un encargo muy peligroso: rescatar al hijo secuestrado de un capo de la mafia en prisión.

ANIMACIÓN PARA CHICOS Y NO TANTO

Abril es el mes de un hito para la televisión: “Steven Universe: Futuro” pondrá fin a la ya mítica saga de aventuras de Rebecca Sugar desde el viernes, con episodios nuevos todos los viernes a las 20 en Cartoon Network y el final de todo pautado para el 24 de abril.

“Steven Universe: Futuro” pondrá fin a la ya mítica saga de aventuras desde el viernes

Y en materia animada, para entretener a los pequeños que rebotan por las paredes sin escuela que los canse, la N roja también pondrá en pantalla varias novedades: los más peques podrán disfrutar desde mañana de “Centella”, sobre una superheroína de 8 años; los adolescentes podrán ver también desde mañana la tercera entrega de “Jojo’s Bizarre Adventure”; y mañana llegará además, para toda la familia, la tercera y última tanda de películas del estudio Ghibli, con joyitas como “El castillo ambulante”, “Ponyo” y “El viento se levanta”, manifiesto de Hayao Miyazaki, en el paquete.

El gran estreno en términos de animación tendrá lugar, sin embargo, el 20 de abril, con el aterrizaje de la serie para adultos “The Midnight Gospel”, creada por el ex Cartoon Network Pendleton Ward, el creador de “Hora de aventuras”.

HBO Y MÁS ALLÁ

Por fuera del popular servicio a demanda habrá también grandes estrenos.

Llegará el 13 de abril a HBO la esperada “Run”, nueva propuesta de Phoebe Waller-Bridge (“Fleabag”, “Killing Eve”). El canal premium estrenará además, el 28 de abril, la miniserie “I Know This Much Is True”, dirigida por Derek Cianfrance y donde Mark Ruffalo da vida a los dos hermanos gemelos, uno de ellos con severos problemas de salud mental; y la película “Mala educación”, comedia negra protagonizada por Hugh Jackman e inspirada en la historia real de una estafa en el marco del sistema educativo.

Y Amazon Prime Video también pondrá una gran apuesta en pantalla en estos tiempos de cuarentena: desde el viernes, llega “Tales from the Loop”, basada en la obra del visionario artista sueco Simon Stålenhag para narrar la historia de la gente que vive sobre The Loop, una máquina construida para desbloquear los misterios del universo, haciendo cosas que anteriormente estaban relegadas sólo a la ciencia ficción.

Apple TV + aportará lo suyo, con dos estrenos fuertes el mismo día: el 24 de abril pondrá a disposición de sus usuarios lo nuevo de Chris Evans, el Capitán América, titulada “Defending Jacob”, miniserie que sigue la historia de un asistente de fiscal que ve como todas las pruebas de un asesinato conducen a su hijo; y el esperado documental “Beastie Boys Story”, dirigido por Spike Jonze.

Llegará el 13 de abril a HBO “Run”, nueva propuesta de Phoebe Waller-Bridge

Abril será además el mes del último episodio de “The Walking Dead”, que se emitirá la próxima semana y dejará inconclusa la décima temporada de la serie, paralizada por el coronavirus, y también tendrá algunos estrenos en la pantalla estadounidense que todavía no tienen fecha de estreno aquí, como la segunda temporada de “Lo que hacemos en las sombras”, “Mrs. America”, la serie sobre la lucha por los derechos de la mujer que lleva a Cate Blanchett a la pantalla chica, y la tercera parte de “Killing Eve”. La cuarentena nos pone ansiosos, no queremos esperar: ¿cuándo llegarán a nuestros televisores?