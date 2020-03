Arrancó el paro del campo en contra de una nueva suba de las retenciones

Desde hoy comenzó el paro de cuatro días convocado por las entidades que conforman la Mesa de Enlace, que comprende un cese en la comercialización de grano y movilizaciones a la vera de las rutas aunque sin cortes, en protesta por la decisión del Gobierno nacional de elevar en tres puntos porcentual las retenciones a las exportaciones de soja.

La medida que realizan la Sociedad Rural Argentina (SRA), CONINAGRO, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Federación Agraria (FAA) se extenderá hasta la medianoche del jueves, y se realizará sin cortes de rutas ni desabastecimiento de alimentos perecederos, de acuerdo con lo expresado por las entidades rurales.

"Hay una disconformidad con el aumento en las retenciones. Las bases están muy disconformes, se sienten desprotegidas y hay un problema de desconfianza muy grande. En atención a tanto descontento se ha decretado este cese de comercialización", indicó el titular de CRA, Carlos Iannizzotto, al anunciar la medida.

El directivo agrario remarcó que "es muy importante destacar que es una medida por una cuestión interna del sector, que no peligra la paz social ni mucho menos el diálogo", a la vez que expresó que se "invitó" al sector ganadero para que tampoco haya comercialización y que no habrá "tractorazo" ni corte de rutas porque "no es oportuno".