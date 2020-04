La morosidad en la cuota de los colegios privados ya ronda entre el 20% y el 50%

Una de las cosas que puso patas para arriba la pandemia del Covid 19 fue la rutina educativa y, si bien con el correr de los días, la currícula de las materias se fue amoldando a la nueva realidad de tener que llevar el aula al hogar, muchas familias cuyos hijos estudian en establecimientos privados cuestionan que, en un contexto donde a muchos se les redujeron sensiblemente los ingresos, no se hayan hecho descuentos significativos en las cuotas. Atentos a ese reclamo, algunos colegios emitieron la cuota de abril con rebajas que van del 10 al 15 por ciento, pero desde cámaras que los nuclean se advierte que dejaron de pagar entre el 20 y el 50 por ciento de los alumnos algo que, de continuar, puede llevar al colapso a decenas de establecimientos.

Andrea tiene a sus dos hijos en el jardín San Francisco de Asís de Berisso, por cada uno debe afrontar cuotas de 5 mil pesos, pero como cerró el local en el que trabajaba como empleada en negro, dejó de percibir su sueldo y pidió a las autoridades educativas que contemplen su situación. “Solicité que al menos me den una beca, lo que nos pasa es una crisis mundial y si en otros ámbitos dan facilidades como congelar las cuotas de los préstamos UVA o los alquileres, ellos también deben contemplar la situación, pero hasta el momento no me respondieron nada”, dice angustiada la madre.

A la queja de Andrea se le suma la de otros padres que tienen sus hijos en jardines maternales o de infantes porque, si bien en los niveles de primaria y secundaria se coordinan actividades pedagógicas para que los alumnos trabajen en todas las materias, entre los alumnos más pequeños eso prácticamente no se da. Vale aclarar que es precisamente ese grupo en el que por ausencia de subsidios estatales llegan a pagarse las cuotas más caras, por citar un caso en el maternal del Colegio Eucarístico la cuota es de $ 12.095,50, aunque allí si se decidió aplicar un descuento del 10 por ciento en la cuota de abril. En una nota enviada a los padres, las autoridades explican que la institución tiene muchas obligaciones con las que cumplir, pero que también se desea colaborar con las familias en este difícil contexto.

MÁS CASOS

Establecimiento “Upalalá” con cuotas de $6.885 para el maternal; $2722, jardín; $5374, primaria y $5045, secundaria, anuncia a los padres que a las cuotas de abril se le aplicó un 15 por ciento de descuento para acompañar a las familias.

El Colegio Centenario también hizo el mismo descuento y en el Colegio Misericordia se comunicó que este mes habría una bonificación del 10 por ciento y que no se cobrarían intereses por pagos fuera de término.

En tanto circula una nota de padres cuyos hijos asisten a la NEA –Nueva Escuela Argentina- en la que se solicita una reducción del 30 por ciento en las cuotas. Se justifica la iniciativa en la gran cantidad de padres que vieron reducido sus ingresos al ser cuentapropistas o trabajadores cuyas fuentes cerraron durante la cuarentena.

EN ABRIL, MAYOR

Perpetuo Lentijo, secretario general de la Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas, al ser consultado por EL DIA señaló que no creía que la mayoría de los establecimientos cobrara la cuota completa porque descontarían los servicios no educativos que no se dan como comedor o merienda. En relación a la morosidad comunicó que en marzo rondó el 20 por ciento y que se preveía que esa cifra podría aumentar con las cuotas de abril.

“No hay presencialidad, pero hay continuidad de las escuelas, además esta semana venció el pago de los aportes previsionales y el IPS – Instituto de Previsión Social – no realizó prórrogas”, dice el dirigente. Con relación a ese tema se pidió una prórroga de los pagos al IPS, pero no hubo ninguna flexibilización.

En esa línea Lentijo sentencia: “para sostener los servicios educativos los padres tienen que cumplir con las cuotas; se van a evitar los recargos por moras, pero los pagos garantizan la vacante de los alumnos”.

También asegura que en general se van a promover descuentos que rondarán entre el 10y el 15 por ciento, pero aclara que no más de esa cifra porque los docentes tienen que seguir cobrando.

“Se descuenta todo lo que se puede descontar, pero tiene que haber buena voluntad de ambas partes; si no hay recaudación con qué se van a pagar los sueldos”, agrega Lentijo. Además considera que muchos establecimientos reciben muy poco aporte estatal y que son esos los que tienen en riesgo su supervivencia y peligra su continuidad en el sistema.

“LA MITAD NO PUDO pagar”

Espacio de Gestión Educativa -EGE-, nuclea escuelas del ámbito de la Provincia de Buenos Aires y Juan Pablo Fernández, secretario de la entidad, indica que en líneas generales no se están realizando bonificaciones, ni descuentos, pero cuando se termine la cuarentena se va a atender caso por caso. “Conocemos a las familias que envían a los chicos a nuestros colegios y cuando terminemos la cuarentena, para el que no puede pagar se verá algún plan o en su defecto, el que se haya quedado sin trabajo, se analizará alguna bonificación”, dice Fernández.

Se aclara que llegado el momento cada institución estudiará descuentos que podrían ser del 10 al 50 por ciento, según la gravedad del caso.

En la entidad que preside Ana María Francisconi se reconoce que lo más complejo para el trabajo pedagógico se da entre los alumnos de los jardines maternales y los de sala de 3 porque recién estaban en proceso de adaptación cuando se interrumpieron las clases. Tampoco se les puede proponer tantas actividades para hacer en sus hogares.

“En esos casos después vamos a conversar con los padres, el que realmente no puede pagar veremos qué descuento o bonificación le hacemos; hay que tener en cuenta que los sueldos los tenemos que pagar”, sostiene Fernández.

Entre los costos a cubrir está la paritaria salarial acordada a fin del año pasado que ronda el 10 por ciento, “lo absorbemos sin trasladarlo a los padres”, se informa.

En los establecimientos asociados a EGE registraron una morosidad en las cuotas de marzo del orden del 50 por ciento y prevén que en abril puede llegar al 70 por ciento.

“La mitad de los padres no pudo pagar la cuota, todo es parte de una situación complicada que ya se notó con la caída de la matrícula en un 5 u 8 por ciento”, afirma el dirigente.

En ese sector también se expresa preocupación por los aportes patronales que tuvieron que afrontar esta semana y por las multas que deberán asumir en el caso de no haberlo hecho. “Presentamos una nota el 25 de marzo al director de IPS pidiendo una prórroga al vencimiento, no recibimos respuesta, pero si habilitaron un medio electrónico para el pago”, afirma Fernández.