Los que limpian y desinfectan la Ciudad en tiempos de coronavirus

Los héroes no siempre salen en la tele ni reciben premios. Algunos no usan capa ni espada. Van en camiones hidrantes, con mochilas para fumigar o con guantes para levantar bolsas de basura. En La Plata hay cientos, tal vez miles, que mañana, tarde y noche tienen que recorrer las calles de todos los barrios para hacer un trabajo tan necesario como imprescindible. Son ellos, los encargados de la limpieza, los reconocidos en esta semana, la tercera de cuarentena por culpa del brote de coronavirus.

En su mayoría son trabajadores municipales o de cooperativas que lo hacen bajo la órbita de la Comuna. No se trata, precisamente, del rubro mejor remunerado y eso, en buena parte, resalta más su labor. Hay orgullo

“Manejo uno de los camiones hidrantes. Estamos desinfectando la Ciudad. También coordino la preparación del líquido que vertimos, junto al grupo SAME. Ellos nos pasan las medidas exactas para hacer la desinfección”, rompe el hielo Daniel Duette, un platense que está al frente de un camión del grupo ERI con capacidad de 9 mil litros. “Con eso podemos desinfectar hasta 50 cuadras”.

“El día arranca muy temprano. Tenemos que controlar los camiones y las mochilas. Y luego salimos a recorrer las calles”, sigue con su relato en la puerta de este diario, al que visitó junto a su compañero Matías Silva, otro de los operarios del grupo que se encarga de armar los operativos con camiones, moto-mochilas y máquinas manuales.

“En el grupo, además, tenemos tres camiones de mil litros cada uno con una hidrolavadora con un grupo electrógeno. Con eso podemos limpiar las entradas a los hospitales, paradas de micros y cajeros de bancos”, agrega.

Silva cuenta que la desinfección de las calles se comenzó a realizar ahora, con el brote del coronavirus, pero que el trabajo de su grupo comenzó hace tiempo.

Pablo Cittarelli trabaja en el área de Espacios Verdes junto a ocho personas más. Se especializa en herrería. “Generalmente nos encargamos de cuidar plazas y monumentos, pero como ahora no es necesario nos encargaron hacer 600 soportes para sueros y 50 bases de biombos, que se están colocando en el hospital de campaña en la República de los Niños, en el UPA de Los Hornos y en la cancha de Estudiantes”.

“Podríamos estar en nuestras casas, pero ninguno de los chicos tuvo reparos en venir a trabajar. Creemos que es un tema muy importante y nos sentimos gratificados de poder aportar nuestro grano de arena”, continua Cittarelli.

Gustavo Giménez es otro de los “héroes” de la limpieza e higiene. Se encarga puntualmente de desinfectar cajeros automáticos y lugares públicos, como la Terminal de micros y la Estación de trenes. “Tenemos dos equipos de ocho personas, salimos a la mañana y a la tarde. Estamos muy contentos con el trabajo y orgullosos de poder ayudar a contener la diseminación del virus. Le queremos dar seguridad a los vecinos para que cuando tengan que salir a hacer algo puntual como cobrar su sueldo, lo hagan con tranquilidad. Desinfectamos con hipoclorito, que es muy fuerte y por eso no se puede ingresar al lugar cerrado por espacio de 10 minutos una vez que entramos nosotros”, remarca.

En todos los sectores de limpieza trabajan siete mil personas. La mitad de ellas son mujeres

En la secretaría de logística se desempeña Alberto Rocha, que maneja un camión que se recoge los residuos no habituales, ramas y desechos. “Encontramos desde chapas, caños y maderas hasta lo que te puedas imaginar, como animales muertos. La gente llama al 147 para hacer el reclamos y nosotros vamos a retirarlo”, se presenta y muestra los riesgos de su trabajo más allá de la particularidad que nos toca vivir ahora. En la Ciudad se juntan diariamente toneladas de mugre y alguien las tiene que retirar.

“Somos un grupo de trabajo que está comprometido”, resalta junto a su camión IVECO 2007 que estaciona en la puerta de este diario. Su horario de trabajo está por comenzar y no sabe bien a qué hora regresará a su casa. Lo espera su mujer, y sus hijos de 18, 23 y 26 años.

Los últimos en aparecer en escena son Oscar Dejuana y Martín Barraza, que se encargan de la recolección de residuos en Esur. El primero es chofer y el otro recolector. Tienen entre 55 y 40 años una familia que mantener y el riesgo de salir a caminar y correr todas las calles de la Ciudad.

“Es jodido salir a la calle, pero más en el caso de los chicos que recolectan. Yo, en definitiva, estoy arriba del camión. Nunca sabés lo que te podés encontrar. Los camiones están desinfectados pero el riesgo es importante”, dice este hombre radicado en Altos de San Lorenzo, con hijos y un nieto. “Mi turno empieza a las 3:30 y está más tranquilo de lo normal. Lo que sí te puedo decir es que hay más basura en los barrios, porque la gente está más tiempo en sus casas y come más”.

Pero si hay un actor fundamental en la higiene local es el personal de barrido y limpieza. Son más de 2 mil y recorren cada mañana todos los barrios platenses. Ellos también arriesgan su salud y merecen un destacado en esta lucha desigual.

¿le tienen miedo al coronavirus?

Si hay algo que tienen estas personas es su exposición al virus. Recorren la calle y en algunos casos están en contacto con muchas personas al mismo momento. Es lógico que tengan miedo o preocupación.

“Llego a mi casa y enseguida me saco la ropa. Primero me desinfecto y luego tengo contacto con mi familia”, cuenta Duette, que vive en las afueras de la ciudad con los suyos.

Silva llegó hace unos años de Trenque Lauquen y es soltero. Por eso sabe que al menos no pondrá en riesgo la salud de sus seres queridos. “Igual tomo todas las medidas necesarias. Hacemos lo que nos piden en cuanto a la higiene personal”.

“Sabemos que somos un grupo que está expuesto a contagiarse el virus. Tenemos bien en claro lo que estamos encarando. Mi familia me pide todos los días que me cuide. Y yo me encargo de hablarles a los chicos que trabajan con nosotros antes de meterse en los cajeros en los hospitales o zonas de riesgo”, dice Giménez, oriundo del barro San Carlos y padre de cuatro hijos, de 8, 16, 19 y 21 años.

Barraza, que tiene tres hijos, de 6, 8 y 12 años, valora el respaldo que tienen de parte del sindicato y la empresa en lo que a medidas de seguridad e higiene se refiere. “Siempre están en el apoyo moral como en la insistencia para el uso de los productos de limpieza. Lo importante es que la gente se involucró mucho también, poniendo lavandina en las bolsas de residuos. Eso hace que uno salga a trabajar más tranquilo”.

“La verdad es que no pienso mucho en los riesgos porque tengo que salir a laburar. Le tengo que dar para adelante. En lo que me corresponde a mí, estar atento a la higiene y desinfección”. opina Dejuana.

Cittarelli confesó los mismos temores que el resto, pero en su caso no debe estar circulando por la calle sino que lo hace en el Taller de Espacios Verdes ubicado en Villa Elvira. “Es un lugar muy amplio y eso nos permite hacerlo espaciados unos de otros.

“Tomamos los recaudos del caso. Nos ponemos guantes de látex y otros guantes de operarios por encima para realizar el trabajo. Salimos con barbijos y mucho alcohol. Tenemos todos los recaudos porque todos nosotros tenemos familias y lo que menos queremos es contagiarlos”, cuenta Rocha, que además de trasladar a la gente muchas veces tiene que bajar del camión para poner manos a la obra.

“Me preocupa por mis hijos, porque el riesgo del trabajo que tenemos es real. Nosotros tenemos que sacar cosas de casa que ni conocemos. Yo no sé que hay en cada lugar

¿La gente se los valora?

Los más reconocidos por el vecino son los recolectores de residuos. Los que trabajan de tarde reciben algunos aplausos. Barraza, que lo hace de noche, cuenta que en una casa de Villa Elisa una nena de unos 4 años le hace dibujos agradeciéndole su trabajo. “El otro día le dejé en su casa una carta que escribimos con los muchachos junto con una bolsa de caramelos”.

“Dentro de tanta tragedia que genera esto hay cosas muy lindas en la respuesta de los vecinos y me quedo con eso”, sigue.

“La gente nos aplaude porque ve que se hacen cosas”, destaca Duette con una sonrisa que le dibuja la cara, debajo de su barbijo.

“Es algo que tenemos que hacer. Es un granito de arena y la mayor recompensa es el ‘gracias’ de la gente”, destaca Giménez

“Es un orgullo para nosotros. Sabemos que la plata no alcanza y muchos de los chicos tienen un sueldo bajo. Pero le ponemos el hombro porque la sociedad hoy necesita más que nunca de nuestro trabajo”, cierra Cittanelli, un concepto que resume a todos y todas, porque son muchas las mujeres que también salen a aportar lo suyo en este momento tan complicado.