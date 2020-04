“Prefiero tener un 10% más de pobres y no 100.000 muertos”

El presidente Alberto Fernández reafirmó su decisión de extender la cuarentena obligatoria hasta el 26 de abril, pese a los costos económicos y sociales que genera, al afirmar que prefiere “tener el 10 por ciento más de pobres y no 100.000 muertos” a causa de la pandemia de coronavirus.

“No dudé nunca, nunca. De la muerte no se vuelve. En cambio, de los problemas económicos, sí”, declaró el mandatario en una entrevista que publicó el diario “Perfil”.

Fernández consideró que “los que plantean el dilema entre economía y salud están diciendo algo falso”.

“Tenemos que salvar la economía, tengo que preservar a la pequeña y mediana empresa y a las grandes empresas también. Tengo que preservar a quienes puedan producir y exportar, que produzcan e importen, porque me hacen falta las divisas para comprar respiradores. Todo eso se sigue atendiendo, no lo desatendí nunca. Pero no me pidan que haga de cuenta que no pasa nada, porque acá pasa algo muy grave y no puedo hacerme el distraído frente a eso”, afirmó.

El Presidente aseguró que no podría “vivir en paz sabiendo que ocurren muertes evitables” y aunque reconoció que con la cuarentena obligatoria que rige desde el 20 de marzo “se estanca la economía”, y subrayó que el Gobierno está haciendo esfuerzos para que evitar que este estancamiento lleve a alguien a la quiebra o “se devore a la clase media”.

“Vamos a salir de esto, y con ética”, insistió anoche el Presidente en una entrevista que brindó al canal Telefé, y agregó que “no es ético que para que alguien no pierda plata, condenar a la gente a la muerte”.

POSITIVO

El mandatario dijo también que el pico del coronavirus en la Argentina podría ser “más lento”, gracias al efecto del cumplimiento de la cuarentena, e incluso consideró que dado que la curva sigue aplanada y el devenir de los contagios más lentos, podría no haber pico, en referencia al pico de contagios que se proyectó desde un inicio para mediados de mayo.

Al tiempo que consideró que el balance al cumplirse el primer mes de la cuarentena “es positivo”.

El Presidente advirtió que en este momento “no podemos volver a hacer nuestras vidas” como antes de la pandemia del coronavirus porque “nos exponemos a un dolor infinitamente mayor y todo se desperdiciaría en dos minutos”.

En cuanto a su propio cuidado, dijo: “Yo también tengo cuidado, al control social lo respeto y en una Sole tenemos una distancia considerable entre unos y otros”.

A la gente le dijo que “los que más necesitan comida van a tener la comida que necesitan y los que necesitan recursos van a tener los recursos que necesitan”.

“Las empresas también van a tener la ayuda que necesitan”, agregó, y aclaró que se debe “ayudar al Estado a hacer el esfuerzo” que demandan las actuales circunstancias por el coronavirus.

Además, volvió a criticar a los empresarios que aumentan los precios y al CEO de Techint.